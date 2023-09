A kanadai statisztikai hivatal, a Statitics Canada hétfőn azt közölte, hogy augusztusban 1,3 százalékkal, 2022 októbere óta először emelkedett havi szinten a termelőiár-index szezonális kiigazítással a júliusban regisztrált 0,1 százalékos csökkenés után. A piac 0,5 százalékos havi emelkedést várt augusztusra. A vártnál jelentősebb havi szintű emelkedés főként az energiatermékek 9,1 százalékos drágulásának tudható be.

Fotó: NurPhoto via AFP

Augusztusban éves szinten a termelőiár-index csökkenése 0,5 százalék volt az előző havi 2,7 százalékos zsugorodás után.

Az idei augusztus volt zsinórban a hatodik hónap, amikor a kanadai termelőiár-index csökkenést mutatott éves bázison.

Az ipari termelői árak megbízhatóan jelzik előre a fogyasztói árak alakulásának trendjét, mivel közvetlenül megjelennek az áruk és szolgáltatások végső árában.

A kanadai statisztikai hivatal kedden ismerteti a fogyasztói árak augusztusi alakulására vonatkozó adatot, az elemzői várakozások átlagában 3,8 százalékos augusztusi éves inflációs adat szerepel. Júliusban 3,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Kanadában éves összehasonlításban.

Nem a kanadai helyzet az év első meglepetése, ugyanis ahogy korábban arról a Világgazdaság is beszámolt, a német termelőiár-index is meglepte az elemzőket. A tavasszal közzétett előzetes adatok szerint éves alapon 7,5 százalék volt a drágulás mértéke a februári 15,8 százalékos emelkedés után, és elmaradt a márciusra valószínűsített 9,8 százalékos éves termelőiár-inflációtól is. Az emelkedést az energiaárak drágulása idézte elő, márciusban azonban a termelőiár-emelkedés energiaárak nélkül 7,9 százalékos volt.