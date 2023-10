Megszólalt a magyarországi palesztin nagykövetség: ez az izraeli kormány mentalitása, igazságot és szabadságot Palesztinának

(Vége véget a megszállásnak – a béke uralkodik)



(بإنهاء الاحتلال، سيعم السلام)



(End the Occupation - peace prevails)#FreePalestine 🇵🇸 #SzabadPalesztina

__________

Watch on YouTube: https://t.co/V5DMvf79Po



Watch on Tiktok: https://t.co/dcjO9ja0BY pic.twitter.com/jud3JO27hI