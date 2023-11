Megtalálták az utat a kínai autók az észak-amerikai kontinensre, gyakorlatilag elárasztják Mexikót a versenytársaknál jóval olcsóbban kínált járművekkel. A Bloomberg konkrét példán mutatta be a különbséget.

Senki nem ad el annyi autót Mexikóban, mint a kínaiak.

Fotó: Shutterstock

Az Anhui Jianghuai Automobile Group által kínált JAC Frison T8 pickup 468 ezer pesóba kerül (egy peso 20,2 forint), ami mintegy 27 317 dollárnak felel meg – ez tízezer dollárral olcsóbb, mint a Chevrolet, a Ford és a Toyota hasonló modelljei. Ráadásul tágas a belső tér, az autó kiválóan felszerelt, bőrülésekkel, érintőképernyős HD-val és öt év garanciával.

Mexikó a legnagyobb exportpiac Oroszország után

„Összességében minden kínai márka fejlettebb technológiát kínál alacsonyabb árért” – foglalta össze a hírügynökségnek az autót vásárló Jorge Ramirez Robledo, akinek ez már a második kínai autója, korábban már a Ford teherautóját is lecserélte a SAIC egyik modelljére.

Nem ő az egyetlen, akit elcsábítottak a kínaiak: tavaly Mexikó lett a kínai gyártmányú autók első számú importőre, és idén is éppen csak megelőzi Oroszország, ahonnan az ukrajnai háború miatt kivonultak a nyugati cégek, gyakorlatilag ezüsttálcán kínálva fel a piacot Pekingnek.

2016-ban még alig volt kínai autó az országban.

Fotó: Shutterstock

Az év első tíz hónapjában az összes Mexikóban eladott autó majdnem 20 százaléka volt kínai, gyorsabban találnak gazdára, mint a bármely más országban gyártott modellek – beleértve a hazai összeszerelésűeket is.

Megvetették a lábukat a kínaiak

A mexikói kereskedők szövetségének (AMDA) adatai szerint október végéig 51 százalékkal, 212 169 darabra nőtt az eladott kínai autók száma – a többi külföldi gyártó ennek még a felével sem büszkélkedhet. Bár szinte mindegyik benzines, a trend azt mutatja, hogy Kínának sikerült megvetnie a lábát a kontinens északi részén, és felveszi a harcot az autópiacon meglévő amerikai hegemóniával.

A Mexikóban elért eredmény különösen sokatmondó, ha figyelembe vesszük, hogy 2016-ban még szinte lehetetlen volt kínai autót látni az ország útjain. Most már féltucatnyi márka közül választhatnak az ország bármelyik nagyvárosában, a BYD modelljei közül már a Liverpool áruházlánc egyes boltjaiban is válogathatnak.

A BYD modelljeit áruházban is meg lehet venni. Fotó: Shutterstock

Számít az ár

A mexikóiak számára nagyon fontos, hogy a kínai autók olcsóbbak a konkurenciánál, „mivel ők nem jutnak olyan könnyen hitelhez, mint az amerikaiak”, hangsúlyozta David Barrera, a Banco BASE üzletfejlesztési igazgatója; a cég ügyfelei között vannak kínai autóalkatrész- és járműgyártók is.

Kína ráadásul egyre nagyobb gondot fordít a gyártás minőségére.

Már nem ijeszt meg bennünket, ha egy termék Kínában készült. Minden más csúcstechnológiai termék is Kínában készül, mint például az iPhone-ok

– emlékeztetett Carlos Alvarado, a külföldi befektetőknek tanácsot Grupo Prodensa alelnöke.

A kínai előretörésben más tényezők is segítettek. Egyrészt az, hogy a hazai fogyasztók egyre inkább az elektromos autókat (EV) keresik, így a gyártók eladhatják külföldön a fölöslegessé vált robbanómotoros modelleket. Másrészt pedig az, hogy a koronavírus-járvány utáni ellátási problémák zavarokat okoztak más gyártók termelésében, és felpörgették az árakat, így van kereslet a megfizethetőbb termékek iránt. A kínai vállalatok több mint 3,38 millió járművet exportáltak az idei első kilenc hónapban, ami éves szinten 60 százalékos növekedés.

Mexikó Oroszország után a kínai autók legnagyobb piaca.

Fotó: Shutterstock

Terjeszkednek Mexikóban a kínai gyártók

Az persze még kérdéses, mennyire lesz tartós ez a kínai siker, hiszen

az amerikai gyártók kihasználják az EV-k észak-amerikai gyártásához nyújtott adókedvezményeket.

A Ford, a General Motors és a Stellantis is bejelentette, hogy növeli a mexikói kapacitását, a Tesla pedig megagyárat épít Nuevo Leonban.

A kínai gyártók azonban nem akarnak kimaradni. A JAC is bejelentette, hogy bővíti a Carlos Slim mexikói milliárdos tulajdonában lévő Giant Motorsszal közösen üzemeltetett összeszerelő üzemét Hidalgóban, és az elmúlt években féltucatnyi másik kínai cég is érdeklődést mutatott a gyáralapítás iránt.

Alkatrészt már exportálnak az Egyesült Államokba

Bár kínai cég autókat még nem exportál Mexikóból az Egyesült Államokba, alkatrészeket azonban már igen. A személyautókba és nehézgépekbe hűtőberendezéseket, akkumulátoros fűtőberendezéseket, hűtőmodulokat, fűtőberendezéseket és radiátorokat gyártó Zhejiang Yinlun Machinery idén kezdte meg a gyártást Nuevo Leonban, és többek között ellátja a General Motorst, a Volvót és a Teslát is.

A Yilun már a harmadik gyárat tervezi az országban. Fotó: AFP

Az amerikai fogyasztóink nagyon örülnek, hogy van gyárunk itt, Mexikóban az Egyesült Államok és Kína közötti problémák és a távolság miatt is, mivel Mexikó sokkal közelebb van

– hangsúlyozta Tava Csu, a Yinlun projektigazgatója. Az üzem mindössze kétórányira van a mexikói–amerikai határtól.

A cég egy harmadik gyár építését is fontolgatja, ráadásul helyi alapanyag-beszállítókat is keres, hogy kihasználja a washingtoni ösztönzőket – most az alapanyagok 80 százalékát még otthonról szerzi be. Már önmagában azzal megússza a még Donald Trump által kivetett 25 százalékos vámokat, hogy Mexikóban gyárt.