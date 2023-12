Mivel a kínai elektromos járművekre már most is 25 százalékos vámot kell fizetni az Egyesült Államokban, a további emelés a fogyasztók döntését alig befolyásolná. A döntéshozók ugyanakkor növelhetik a kínai napelemes termékek és az elektromos járművek akkumulátoraira kirótt tarifát, amitől már nagyobb átrendeződést remélhetnek az amerikai ipar javára. A stratégák attól tartanak, hogy az amerikai vállalatok a meglévő vámok és támogatások védelme mellett sem lesznek képesek felvenni a versenyt a kínai termeléssel – tudta meg bennfentesektől a The Wall Street Journal.

Kínai akkumulátorgyár, ahonnan csak borsos áron importálhatnak az amerikaiak a magas védővám miatt. A jövőben pedig csak még drágábban tehetik ezt meg.

Fotó: AFP

Miért akarják emelni a vámokat a kínai termékekre az amerikaiak?

Azért, mert egyrészt az egyre protekcionistább gazdaságpolitikában még jobban védhetnék és támogathatnák az amerikai tiszta energia ipart, másrészt pedig Joe Biden elnök a jövő évi választási kampányában elmondhatná, hogy nem bánik kesztyűs kézzel Kínával. Az amerikai elnök már novemberben kijelentette, hogy „Kína eltökélt szándéka, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal uralja az elektromos járművek piacát, de ezt nem engedem. Ígérem".

A Kínával folytatott kereskedelem gyorsan a 2024-es elnökválasztási verseny egyik fő témájává vált. Donald Trump republikánus jelölt szerint Biden tiszta energiára irányuló törekvése végső soron Kína hasznára lesz. Robert Lighthizer, aki a Trump-kormány idején a kereskedelempolitikát vezette, jelenleg pedig a volt elnök tanácsadója, korábban felszólította a döntéshozókat, hogy emeljék a kínai árukra kivetett vámokat. Tehát a jelenlegi kormányzatra politikai nyomás is nehezedik arra vonatkozóan, hogy erőskézzel bánjon az Egyesült Államok legfőbb gazdasági kihívójával.

Elég hatásos a Kínával szembeni amerikai protekcionizmus?

A Biden-kormány már eddig is ösztönözte tiszta energia használatára az amerikai vállalatokat. A megújuló energiákra és a gyógyszerköltségekre vonatkozó inflációcsökkentési törvény ösztönzőket kínál azoknak a vállalatoknak, amelyek Kínából származó alapanyag nélkül gyártják termékeiket. A gondolat középpontjában pedig az elektromos járművek állnak.

Egyes autógyártók és a kongresszus tagjai azonban attól tartanak, hogy a támogatások a meglévő vámokkal együtt nem elegendők ahhoz, hogy megvédjék az Egyesült Államok piacát a viszonylag olcsó kínai elektromos járművektől.

Kína már most is a világ egyik legnagyobb autóexportőre, és elektromos autói gyakran a legolcsóbbak. Az exportvámok emelése azonban akadályt gördíthet a feszült amerikai-kínai kapcsolatok enyhítése elé.

A terveket ismerő személyek arról is beszámoltak, hogy egyes, stratégiailag nem fontos kínai termékek vámjait azonban csökkenthetik. A vámok régóta tartó felülvizsgálatát várhatóan jövő év elején lezárják.