Az amerikai Gartner elemzőcég várakozása szerint 2023-ban felgyorsulhat az elektromos átállás az autópiacon. Ehhez viszont az kell, hogy a kormányok és az autóipar is elköteleződjön az e-mobilitás mellett.

Az elemzőcég vezetője, Pedro Pacheco szerint a 2022-es energiaválság visszavetette az elektromos járművek iránti érdeklődést, mivel a villamosenergia ára nagy mértékben megnőtt, így az üzemeltetési költség már nem volt túlságosan vonzó. Emellett több országban, például az Egyesült Államokban vagy Svájcban is elkezdték kivetni az adókat ezekre a járművekre. Az elektromos átállást a közlekedésben az is visszaveti, hogy Kínában 2023-tól megszűnt a támogatás ezek után az autók után, valamint a töltőinfrastruktúra is világszinten hiányos.

Az elektromos autópiac egyik legnagyobb buktatója, hogy a e-autók továbbra is túl drágák. Ezek a járművek képtelenek versenyezni a belsőégésű motorokkal az árakat tekintve.

A lítium és a nikkel drágulása egyelőre nem azt vetíti előre, hogy elérhetőbbé válnak az elektromos autók.

A Gartner arra számít, hogy az autóipar továbbra is szenvedni fog az ellátási láncok akadozásától. Nyersanyagok mellett a csipek is hiánycikkek maradnak.

Az autóipari kiskereskedelem digitális átalakulása nem állt meg, egyszerűen csak csökkent a sebessége

– mondta Pacheco. Szerinte a kihívásokkal teli gazdasági környezet lassan a kínálati korlátokból a keresleti korlátok közé helyezi az autópiacot, az autógyártók és a kiskereskedők újra az online kiskereskedelmi értékesítésre való átállásra fognak összpontosítani. Ezt az értékesítési költségek csökkentése érdekében is meg fogják tenni.

2023 után kezdődik az elektromos autók aranykora

A piaci szereplőknek 2023-ban arra kell koncentrálniuk, hogy átvészeljék ezt a nehéz időszakot, majd 2024-től kezdetét veheti a térnyerés.

2026-ra a világszerte eladott elektromos autók 50 százaléka kínai márkájú autó lesz

– véli a Gartner. Az elemzőcég azt írta, hogy több mint 15 kínai gyártó kínál elektromos autókat és a kínálatukban sokkal több a kisebb és olcsóbb modell, mint a nyugati vállalkozások portfóliójában. Hozzátették, hogy jelenleg még a Tesla, vagy a BMW még sok elektromos utót értékesít Kínában, a hazai gyártók rohamtempóban növekednek.

Kína egyértelműen az elektromobilitás nagy nyertese lehet.

A gyártási kapacitásai az egyik legjobbak a világon, ráadásul rendelkezésükre áll minden alapanyag az akkumulátorgyártáshoz.

A Gartner arról is írt az elemzésben, hogy a technológiai óriáscégek, például a Google kihasítja a saját szeletét az autógyártásból. Mivel a modern autók már tele vannak számítógépekkel, így a hozzájuk való szoftverekért nagy a kereslet. A nagy tech cégek kiszoríthatják a hagyományos autóipari beszállítókat és 2025-re a személygépkocsikban lévő számítógépek 95 százaléka az ő szoftvereikkel futhat majd.