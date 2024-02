A New York-i határidős kereskedésben csütörtökön újabb szédítő magasságba lőtt ki a kakaó ára, és immár tonnánként 5800 dolláron is kötöttek rá ügyleteket, mivel továbbra is félő, hogy a kulcsfontosságú nyugat-afrikai régióban teljesen tönkreteszi a termést a mostoha időjárás. Egy éve még 2600 dollár közelében árulták a kakaóbab tonnáját.

Gyenge a termés, kilőtt a kakaó ára. Fotó: Getty Images

Jön a pusztító Harmattan-szél, az égbe szökik a kakaó ára

A gazdák attól tartanak, hogy a rendszerint az év ezen szakában feltámadó Harmattan-szél ezúttal a szokásosnál is jóval erősebb lesz, és kiszárítja a kakaóföldeket, ami az áprilisi elefántcsontparti, valamint ghánai betakarítás egyébként is közepesnek ígérkező terméshozamát még tovább csökkentheti - írja a CNBC.

A bizonytalan kilátásokra reagálva az elefántcsontparti kakaótermesztést szabályozó szervezet, a Le Conseil Cafe-Cacao például leállította a határidős értékesítést a 2024/25-ös szezonra, amíg nem kap pontos képet a várható hozamról.

A legfrissebb adatok szerint az elefántcsontparti termesztők október 1. és január 28. között 1 millió tonna kakaót szállítottak a kikötőkbe, ami 36 százalékos csökkenés a tavalyi év azonos időszakához képest.

A harmatgyenge elefántcsontparti és ghánai termés pedig várhatóan jelentős globális hiányhoz vezet már a jelenlegi, 2023/24-es szezonban is.

A piaci zavar következtében a kameruni Nemzeti Kakaó- és Kávészabályozó Testület adatai szerint a kakaóbab kilogrammonkénti minimálára elérte a 2400 CFA (közép-afrikai) frankot, azaz nagyjából 4 amerikai dollárt, ami 60 százalékkal magasabb, mint a szezon szeptemberi kezdetekor mérvadó 1500 frankos ár.

A háborús övezetben sem adják olcsón a kakaóbabot a termesztők

A múlt héten azonban a kelet-kameruni Bertoua városában a gazdáktól már akár 2730 frankos kilogrammonkénti áron is szakmányban vették a kakaóbabot. Ilyen magasra még egyszer sem kúszott a kakaó ára a közép-afrikai országban, mióta évtizedekkel ezelőtt megkezdték a statisztikák készítését – árulta el Onanena Nijama, az egyik helyi szövetkezet tagja.

Boldog leszek, ha a termés még tovább drágul

– tette hozzá, miután a társaival együtt összesen 85 tonna kakaóbabot értékesített az exportőröknek.

Kamerun délnyugati "viharsarkában" azonban, ahol közel hét éve dúlnak a fegyveres összecsapások, nem ilyen jó a helyzet, az ottani gazdák szerint a felvásárlók még mindig alacsony árakat kínálnak a kakaóbabért.

"Nyolc zsák kakaóbabom van, és a múlt héten egy vevő 1350 CFA frankot ajánlott kilogrammonként. Addig tartom a babjaimat, amíg az árak nem lesznek kedvezőbbek" – mondta a Nasdaq hírportáljának Nkongmik Kenneth, aki a régió egyik Kumba városhoz közeli falvában gazdálkodik.

Ugrik a csoki ára is

A CoBank's Knowledge Exchange ágazati elemzőcég friss kutatása szerint elkerülhetetlen a csoki drágulása is, hiszen a kakaó 65 százalékos áremelkedése nyomán a csokoládégyártóknak is meg kell kezdeniük az árak felsrófolását.

A fogyasztói kereslet ráadásul viszonylag erős maradt annak ellenére, hogy a kakaó ára már 46 éves csúcson van a New York-i határidős árutőzsdén. Az elemzőcég azonban arra számít, hogy a csokoládé egekbe szökő kiskereskedelmi árazása visszaveti a volumeneket az év hátralévő részében. A kutatás szerint a kakaó ára valószínűleg magas szinten ragad 2024 végéig, amikor is piacra kerül az új afrikai termés.