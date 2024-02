Hatalmas haddelhadd kerekedett a berlini kormány- és ellenzéki körökben a német vasút, azaz a Deutsche Bahn által meghirdetett nyilvános értékesítésből, amelyet az állami cég kizárólagos tulajdonában álló logisztikai vállalatra, a DB Schenker AG-ra írtak ki – értesült a Handelsblatt.

Arab tulajdonba kerülhet a német logisztika gyöngyszeme.

Fotó: Shutterstock

A legtöbbet fizető viheti a Schenkert – előnyben az arabok

Bár több mint 20 pályázó fejezte ki érdeklődését az ügylet iránt, egyre többen tartanak tőle, hogy már csak a rendelkezésükre álló potenciális forrásokra tekintettel is valamelyik olajmonarchia adhatja be a legkedvezőbb ajánlatot.

A vasút ugyanis elővigyázatlanul elkövette azt a hibát, hogy a kiírásban az érvényben lévő nemzetközi szankciók nyomán a pályázók köréből csak az oroszokat zárták ki, egyébként különösebb feltétel meghatározása nélkül, egyszerűen a legtöbb pénzt fizetőnek ígérték oda a portékát. Így aztán most már nehezebb kifarolni az ügyletből, az arabok pedig azonnal kapcsoltak, két emírségbeli és egy szaúdi cég már regisztrált is a Deutsche Bahnnál a február 6-i határidőig.

Az Egyesült Arab Emirátusokon belül a székhelyét Abu Dzabiban fenntartó ADQ szuverén pénzügyi alap portfóliójához olyan cégekben szerzett részesedések tartoznak, mint az Etihad, az Abu Dhabi Ports Company, az Abu Dhabi Airports és a Wizz Air Abu Dhabi. A dubai DP World pedig a világ egyik legnagyobb logisztikai vállalata.

Nem esélytelen a szaúd-arábiai Bahri logisztikai vállalat sem, hiszen az ajánlatát az amerikai Clifford Chance nemzetközi ügyvédi iroda és a francia Société Générale bank segíti tanácsadóként.

A családi ezüst elkótyavetyélésétől tart az ellenzék

A német kormányon belül amúgy a kancellári hivatal és a liberális Christian Lindner által vezetett pénzügyminisztérium nem viseltetik különösebb ellenérzéssel a potenciális arab befektetőkkel szemben, ám a zöld irányítású gazdasági minisztériumnak annál inkább vannak biztonsági aggályai.

Ezek nem is légből kapottak, hiszen a Schenker, amely a Deutsche Bahn közúti, vízi és légi áruszállítását viszi, egyebek között a NATO létesítményeinek és a német hadseregnek, a Bundeswehrnek is a partnere. Keményen bírálja a német a kiárusítást az ellenzéki CDU is.

Mivel az ügylet érintené ellátási láncaink rugalmasságát az értékesítés könnyen biztonságpolitikai fiaskóvá válhat

– fogalmazott Christoph Ploß, a kereszténydemokraták közlekedéspolitikusa. A logisztika egyike azon kevés területnek, amelyben Németország egyelőre még az élen áll, ezért a koalíciónak nem lenne szabad elvernie a családi ezüstünket, csak mert a költségvetési lyukak betömködéséhez most éppen pénzre van szüksége – tette hozzá.

Nagyon kellene a pénz a büdzséhez

Csakhogy a német költségvetésnek és a vasútnak is nagyon kellene az a 10-15 milliárd euró, amelyet a szakértők szerint a vevők megadhatnak a Schenkerért. A Handelsblatt információ szerint a befolyó vételár felére mindenképpen szüksége lenne a Deutsche Bahnnak, hogy meg tudják fékezni⁠⁠ eladósodásuk gyorsulását.

Ezen túlmenően pedig egészen az eljárás befejezéséig nem is igen lehet már jogszerűen beavatkozni a folyamatba, maximum a végén fújhatják le azt, nemzetbiztonsági kifogást támasztva a rostán fennmaradt vevő személye ellen.