Az Európai Parlament és a tagállamok éjszakába nyúló egyeztetésükön megállapodtak, hogy további egy évvel, 2025 júniusáig meghosszabbítják az ukrán agrártermékek vámmentességét az egységes piacon, de újabb korlátozásokat vezetnek be a gabonára.

Az Európai Bizottság januárban javasolta a hosszabbítást és úgynevezett „vészfék” bevezetését bizonyos termékekre – csirkére, tojásra és cukorra – abban az esetben, ha az ukrán mennyisége meghaladja a 2022-est és a 2023-ast.

A gazdák hónapok óta tartó tiltakozása miatt azonban az uniós törvényhozók a vészfék bevezetését a 2021-es, vagyis a háború előtti szinten szabták meg; Brüsszel az invázió kezdete után adta meg a kedvezményeket Kijevnek.

Bővítették azoknak az áruknak a listáját is, amelyekre a vészfék vonatkozik: felkerült a zab, a kukorica, a zabdara és a méz is, esetükben azonban a 2022-es és 2023-as import átlaga az irányadó – számolt be a Reuters.

Brüsszel igyekszik kibékíteni a gazdákat / Fotó: AFP

Döntöttek arról is, hogy a bizottság az eredetileg javasolt 21 helyett 14 napon belül lép, ha a behozatal eléri a limitet.

A bizottság kötelezettséget vállalt arra is, hogy figyelemmel kíséri az ukrán búza és más gabonafélék behozatalát, és intézkedik, ha azok zavart okoznak az uniós piacokon.

Ukrajna uniós szomszédai – Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia – panaszkodtak, hogy a mezőgazdasági behozatal árt a termelőiknek. Kijev viszont állítja, hogy az agrárexportja nem károsítja az uniós piacokat, különösen most, hogy Ukrajna mezőgazdasági exportjának mintegy 95 százaléka a Fekete-tengeren keresztül történik.

Kijev számára egyébként a 2022-es és 2023-as átlagos behozatalon alapuló vészfék elfogadható volt, a 2021-re alapuló azonban nem kivitelezhető. Markijan Dmitrasevics agrárminiszter-helyettes egyébként korábban azt nyilatkozta, hogy Ukrajna azt akarja, hogy véglegesen feloldják a vámokat és a kvótákat az uniós exportra, vagy legalábbis hosszabbítsák meg három évre azok felfüggesztését.

Kijev szerint az agrárexportja nem árt az uniós piacnak / Fotó: AFP

Az EU-nak hosszú távú hozzáférést kell biztosítania piacához az ukrán élelmiszergyártók számára, ahelyett, hogy mindig csak egy évre hosszabbítják meg az engedélyeket, és így a döntés a politikai helyzet kegyelmére van bízv – sürgette március elején.

Az új megállapodást még el kell fogadnia az EP-nek és a tagállamok kormányainak, ami a hírügynökség szerint áprilisban várható.

Az AFP francia hírügynökség tudósításában emlékeztetett, hogy a megegyezés így három hónappal előzi meg az európai parlamenti választásokat, ahol várhatóan jócskán előretör majd a radikális jobboldal, amely megpróbálta meglovagolni a gazdák elégedetlenségét.

Az utóbbiak megnyugtatását szolgálja, hogy Brüsszel fontolgatja az orosz mezőgazdasági import korlátozását is, amelyre nem vonatkoznak a szankciók.