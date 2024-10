Európa erős munkaerőpiaca komoly változások előtt áll

Pláne úgy, hogy a profitnövekedés közel nullára csökkent, de a bérigények továbbra is magasak, különösen Németországban és Hollandiában. Azonban a profitok gyors olvadása és különösen a német iparral kapcsolatos negatív hírek miatt felmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. A szakszervezetek valószínűleg jobban aggódnak majd a lehetséges munkanélküliségi sokk miatt, pláne hogy a fizetések vásárlóereje lassan felzárkózik az inflációs sokk előtti szinthez. És persze Kína ipari versenytársként való felemelkedése és az eurózóna gyengülő versenyképessége is belép a szakszervezetek és a munkáltatók egyenletébe. Ennek eredményeként a bérnövekedés egyértelműen lassulhat a következő év során. Ugyanakkor még így is többeknél lehet menekülőút a csőd és/vagy a leépítés, bár ennek mértéke talán nem lesz drámai.

Eközben a kormányok is elkezdik szorosabbra húzni a költségvetési nadrágszíjat. Ez különböző sebességgel zajlik majd az euróövezetben, de

összességében komoly nyomás alá kerül majd az állami szféra munkaerőpiaci szerepe. Vagyis, ha valahol, akkor itt lesz igazán látványos a leépítési hullám.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi euróövezeti munkaerőpiaci állapot nem az új norma. A munkanélküliség és a vállalati csődök hatása 2025-ben válik majd láthatóbbá, ami a munkanélküliségi ráta mérsékelt növekedését eredményezi. Hasonlóképpen, mivel a reálbér-növekedés visszatér a válság előtti szintekre, a bérdinamika érdemi lassulására lehet számítani 2025-ben. Mindezen változások persze a demográfiai kihívások miatti strukturális munkaerőhiány problémáját nem oldják meg, vagyis ettől még nem lazul számottevően a munkaerőpiac, talán inkább csak puhul.