Akkumulátor-újrahasznosító üzemet adott át a Mercedes, eldőlhetett a garantált bérminimum sorsa – heti összefoglaló

Átadták a Mercedes-Benz akkumulátor-újrahasznosító üzemét a németországi Kuppenheimben. A megnyitón felszólalt Olaf Scholz, Németország kancellárja, aki nemrég erősítette meg, hogy a 2025-ös szövetségi választáson is jelölt lenne.

Olaf Scholz kancellár szerint a német autógyártóknak nem kell félniük a kínai konkurenciától / Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

Beszédében hangsúlyozta: a német autógyártóknak nem kell félniük a kínai konkurenciától, és országuk nem támogatja a kínai gyártású elektromos autókra kivetett európai uniós vámot. Emlékeztetett, hogy egyesek szerint Kína jobb villanymotorokat tud gyártani náluk. Szerinte a dél-koreai ésa japán gyártók is erős konkurenciát jelentettek korábban, de a német autóipar akkor is rendesen helytállt.

Kuppenheimben a régi elektromos autók akkumulátoraiból speciális, többlépcsős kémiai eljárással nyernek ki olyan nyersanyagokat, mint

a nikkel,

a lítium

és a kobalt.

Ez évente több mint 50 ezer új akkumulátormodul létrehozását tenné lehetővé, ráadásul napelemes rendszerrel és kívülről érkező zöldenergia segítségével a gyár szén-dioxid-semlegesen termel majd.

