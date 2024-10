Portfólióépítés: így csinálja most egy profi – az arany- és a magyar részvények is helyet kapnak a pakettben

Kevés dolog tűnik biztosnak a negyedik negyedévvel és a tőkepiacok rövid távú kilátásaival kapcsolatban, annyi viszont szinte bizonyos, hogy akárki is költözhet be a Fehér Házba jövőre, minden jel szerint erős inflációs nyomást hoz majd az amerikai makrokörképbe, erre pedig a befektetési portfóliókat is fel kell készíteni – mondta a Világgazdaság Arbitrázs című podcastsorozatának legújabb adásában Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Deskjének vezetője.

A portfólióépítés alapja továbbra is a diverzifikáció

A szakértő a beszélgetés során kiemelte: az amerikai választás eredménye ugyan sok elemző szerint csak sokadlagos jelentőségű a tőkepiacok várható teljesítményére vonatkozóan, a politikai bizonytalanság piacmozgató erejét semmiképpen sem szabad alábecsülni,

így minden jel szerint érdemes megnövekedett volatilitással számolni a következő időszakban.

Ez a bizonytalanság azonban egy eszköz számára mindenféleképpen jó hír: az arany az idén már közel 30 százalékot menetelt, és a jelenlegi jegybanki felvásárlásokat, a geopolitikai feszültségek elharapódzásának esélyét és a csökkenő reálhozamokat látva a további hegymenet lehetősége is teljességgel benne van a pakliban.

A beszélgetésben szó esett:

a meglepően sok izgalmat hozó harmadik negyedévről (0:40–4:20),

a negyedik negyedévet alapjában meghatározó globális eseményekről és törésvonalakról (4:40–6:58),

a magyar részvénypiac negyedik negyedéves kilátásairól (7:20–10:18),

az európai tőkepiacban rejlő, meglepően nagy potenciálról (10:40–13:00),

a feltörekvő piacok helyzetéről (13:20–17:15),

az amerikai tőzsde borsos árazásáról (17:40–21:40),

az arany meneteléséről és további kilátásairól (22:05–26:30),

a kötvénypiaci belépési lehetőségekről (26:45–30:38),

az ingatlanpiac portfóliókban betöltött szerepéről (31:05–32:45)

és a kriptopiac kimaradásáról is (33:01–34:05).

