Vlagyimir Putyin szerint a nyugati szankciók ellenállóbbá tették az orosz gazdaságot

Vlagyimir Putyin szerint az ország külkereskedelmi forgalmának közel 40 százaléka rubelben történik, mivel a dollárban, euróban és más „nem baráti” nyugati valutában lebonyolított részesedés csökkent. Az orosz exportért a „nem baráti államok úgynevezett mérgező valutáiban” folyó fizetések pedig a felére estek az elmúlt évben.

Vlagyimir Putyin elnök az orosz gazdaság helyzetéről és a terveiről beszélt a Nemzetközi Gazdasági Fórumon / Fotó: AFP

Az orosz elnök a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon (SPIEF), pénteken arról is beszélt, hogy az „Oroszországgal baráti” országok külön figyelmet érdemelnek, mivel azok határozzák meg a globális gazdaság jövőjét, és már most is ők adják a világgazdaság kereskedelmi volumenének háromnegyedét. Vlagyimir Putyin emellett kijelentette, hogy Oroszország a BRICS-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) devizáiban lebonyolított ügyletek számának növelésére törekszik.

Az elnök az ország hazai pénzügyi piacának jelentős átalakítását tervezi: 2030-ra megduplázná az orosz értékét, csökkentené az importot és fellendíteni a befektetéseket.

Oroszország szerint a kritikus iparágait sújtó nyugati szankciók önellátóbbá tették az országot, a magánfogyasztás és a hazai befektetések pedig továbbra is ellenállók – jelentette a CNBC.