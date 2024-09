Brit kampányolók felszólították a pénzügyminisztert, hogy vezessen be mérfölddíjat az elektromos autókra. A Campaign for Better Transport (CBT) nevű jótékonysági szervezet Rachel Reeves pénzügyminiszterhez intézett levelében sürgette a gépjárműadók átalakítását is, mivel a benzin és dízelautók kivezetése miatt az üzemanyag-adó a következő évtizedben várhatóan csökkenni fog, az Egyesült Királyság pedig egy nagy adóbevételi kieséssel kell szembenézzen.

A britek megsarcoltatnák az elektromos autósokat / Fotó: richwolf4u

A szervezet szerint ez azért sürgető kérdés, mivel az adóbevételek 2028 és 2033 között előrejelzések szerint 5 milliárd fonttal (2,3 ezermilliárd forint) csökkenhetnek, és a közvélemény egyetért abban, hogy az ehhez minden járműnek méltányos arányban kell hozzájárulnia. Silviya Barrett, a CBT képviselője elmondta: „az új pénzügyminiszter előtt egy közelgő válság áll. Elkerülheti ezt, méltányos módon, és széles körű társadalmi támogatást szerezhet. De most kell cselekednie, mert ez a kérdés csak egyre sürgetőbbé válik”.

Az első lépés lehetne egy csekély mérfölddíj bevezetése a nulla kibocsátású járművekre,

amely mentesítené a már meglévő sofőröket. A szervezet kutatása szerint a közvélemény 65 százaléka igazságosnak tartja, ha az elektromos autókat is adóztatják, de alacsonyabb arányban, mint a benzin- és dízeljárműveket. Jelenleg az üzemanyagadó 53 penny literenként a benzin és dízel járművekre. A nulla kibocsátású autók 2025-től először fognak járműadót fizetni – számol be róla a The Guardian.

Korábban több kormány is visszalépett a mérfölddíj vagy útdíj bevezetésétől, mivel politikailag érzékeny kérdésnek számított, annak ellenére, hogy szakértők és parlamenti képviselők is támogatták. Sadiq Khan, London polgármestere is kénytelen volt határozottan kizárni az útdíj bevezetésének lehetőségét a következő hivatali ciklusában, miután a „háború a sofőrök ellen” kampánytéma lett a Konzervatív Párt számára.

Veszélyben az elektromos Mini Cooperek

Több mint 140 ezer elektromos hajtású Mini Coopert hív vissza világszerte a BMW, az akkumulátorok tűzveszélyességére hivatkozva, noha balesetről vagy sérülésről nem érkezett eddig jelentés. A német autógyártó keddi közleménye szerint

az elektromos Mini Cooper SE modellek visszahívására azt követően került sor, hogy az akkumulátorok házát tesztelték és szivárgást mutattak ki.

A BMW szerint a magasfeszültségű akkumulátor akár vezetés közben is lekapcsolhat, de nem zárható ki a tűzveszély a parkoló autók esetében sem.