Nagyon váratlan helyről éri kritika Németországot - Az Európai Bizottság egykori vezetője a schengeni övezet fennmaradását félti

A luxemburgi Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság volt elnöke komoly ellenérzését fejezte ki a határellenőrzés vissaállításáról szóló német döntés miatt. Figyelmeztetése szzerint ez nemcsak az ingázók számára okoz kellemetlenségekre, hanem az európai integrációt is veszélyezteti – írta vasárnap a DPA hírügynökségre hivatkozva a német média.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság volt elnöke a schengeni övezet szétesésétől tart / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Juncker egyértelműen kijelentette, hogy nem támogatja a határellenőrzést. Meglátása szerint, a határoktól távolabb végrehajtott, úgynevezett mobil ellenőrzések kevésbé lennének zavarók, különösen a több mint 50 ezer német ingázó számára, akik naponta áthaladnak Luxemburgon.

Mindeközben elismerte, hogy szükség van ideiglenes határellenőrzésekre olyan jelentős események során, mint a 2024-es labdarúgó -Európa-bajnokság Németországban, ám Juncker megkérdőjelezte a kiterjesztett ellenőrzés szükségességét a migráció és az illegális beutazások miatt.

Aggodalmának adott hangot amiatt, hogy ezek az intézkedések alááshatják a schengeni övezet határnyitási alapelvét.

Németország tagja a schengeni övezetnek, amely lehetővé teszi, hogy 29 európai ország megközelítőleg 420 millió embere utazzon korlátozások és határellenőrzés nélkül. Németország kilenc határa közül azonban néhányon már érvényben vannak az ellenőrzések, köztük Ausztriában és Lengyelországban, és hétfőn Luxemburgra, Belgiumra, Hollandiára és Dániára is kiterjesztik az ellenőrzést.

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője is éppen ma mutatott rá Facebbok-bejegyzésében, hogy: „Mindennek van határa.” Mint írta, az országoknak is. Ez utóbbira mintha egyre inkább ráébrednének a nyugat-európai országok. Elsősorban Németország. William Ruto kenyai elnök a héten hivatalos látogatást tett Berlinben, ahol Olaf Scholz kancellárral az illegális bevándorlás visszaszorítását célzó alkut írtak alá. A németek holnaptól visszaállítják a határellenőrzést is. Aki nem rendelkezik megfelelő iratokkal, az nem léphet be az országba, tehát illegális migráns – mutatott rá a képviselő.

Ó, micsoda megsértése ez az emberi jogoknak, a demokráciának! Mert Magyarországot ezzel vádolják, amiért illegális migráns nem léphet be az országba. Nemcsak vádolják, hanem naponta sok millióval bünteti Brüsszel ugyanazért, amire most Németország büszke, Hollandia pedig ujjong saját országa biztonságára hivatkozva

– mutatott rá az Európai Bizottság szerinte hipokrita és arcátlan magatartásra.