A legnagyobb vállalatok vezetőinek elegük lett a home office-ból

A legnagyobb vállalatok vezetői – hasonlóan az elmúlt évekhez – mind a világgazdaság, mind a saját cégük növekedési kilátásait kedvezően látják, 72 százalékuk bízik a világgazdaság bővülésében a következő három évben, míg saját cégétől 92 százalék vár növekedést – derül ki a KPMG 2024-es CEO Outlook kutatásából, melyet több mint 1300, legalább 500 millió dollár éves árbevétellel rendelkező vállalat vezérigazgatójának megkérdezésével készítettek el.

A cégvezetők saját vállalatuk kilátásait rózsásabbnak látják, mint a világgazdaságét / Fotó: Shutterstock

Egyre nő a nyomás a vezérigazgatókon

A cégvezetők ugyanakkor azt is elismerik, hogy most nagyobb a nyomás rajtuk a növekedés fenntartására, miközben a globális növekedés fő motorjai is köhögnek: az Egyesült Államokban gyakran térnek vissza a recessziós félelmek, Európában számos iparág szenved, és a kínai gazdaság sem úgy teljesít, mint korábban. A megkérdezettek 72 százaléka arról számolt be, hogy növekszik a rá nehezedő nyomás.

A világcégek vezetői most az ellátási láncok sérüléseit és sérülékenységét tartják a legnagyobb kockázatnak,

ami a tengeri szállítmányozásban bekövetkező balesetek, cégcsődök és terrortámadások árnyékában nem is csoda, miközben a kikötői munkások sztrájkja és a kibontakozó vámháború is óriási veszteségeket okozhat. A második legnagyobb kockázatnak a működési kérdéseket, a harmadiknak pedig a kiberbiztonságot jelölték meg a válaszadók, a geopolitikai, politikai kockázatok csak ezután jöttek a sorban.

Noha a kockázatok megítélésének rangsora évről évre változik, vannak olyan területek, melyek folyamatosan jelen vannak az elsők között. Ilyen például a kiberbiztonság, mely a CEO Outlook tízéves történetében hatszor végzett az első három hely valamelyikén.

Ezeket tartják a fő kihívásoknak a cégvezetők

A felmérés szerint a vállalatvezetőket a kihívások közül leginkább a gazdasági bizonytalanság foglalkoztatja, 53 százalékukat, amit a mesterséges intelligencia (MI) bevezetéséért folytatott verseny követ 50 százalékos aránnyal. Az MI a cégvezetők 64 százalékánál volt az idei év legfontosabb beruházása, noha 63 százalékuk szerint ez csak leghamarabb középtávon, három-öt év alatt térülhet meg.