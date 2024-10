Jó hír a mezőgazdászoknak: nőhet az élelmiszerek iránti kereslet

Ezzel szemben a szójabab termelése várhatóan 8 százalékkal nő az előző évhez képest, ezzel pedig 13 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot, ami a szójabab termőterületének 11 százalékos növekedését tükrözi.

Magyarországon ennél is nagyobb ütemű a termelés felfutása: a szója termőterülete idén 112 ezer hektár volt, ami gyakorlatilag duplázódás a tavalyi területhez és az elmúlt öt év átlagához képest is.

A növényi olajok piacát alapvetően befolyásolja, hogy fogyasztásuk az EU-ban továbbra is csökkenő tendenciát követ, a 2024–25-ös szezonban 14 százalékkal marad az ötéves átlag alatt. Ennek hátterében a pálmaolaj-felhasználás csökkenő trendje áll, ami egyben az import csökkenéséhez vezet, miközben az export változatlan marad.

Eközben a 2024–2025-ös gazdasági évben az EU cukortermelése a becslések szerint egymillió tonnával nő az előző szezonhoz képest. Ennek oka

a cukorrépa termőterületének növekedése, amit pedig a rekordmagas cukorár ösztönöz,

emiatt a gazdálkodók akár más szántóföldi növényekről is váltanak.

A cukorfogyasztás várhatóan stabil marad, így a növekvő belső piaci kínálattal együtt ez az import csökkenéséhez vezet.

Más pályán a bor és a tej

Az EU bortermelésének csökkenése várhatóan továbbra is jellemző lesz, 2024–25-ben 7 százalékkal az ötéves átlag alatt marad, miközben a fogyasztás továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A magyar borpiacot az uniós termelés csökkenése közvetlenül kevésbé érinti, tekintve, hogy a belföldi borfogyasztásban egy 2023-as részletes elemzés szerint az importborok aránya csupán 9 százalék, tehát jelentős külpiaci nyomásról nem beszélhetünk. A trend viszont itt is látványos, hiszen az idézett elemzés készítői 2017-ben is közzétették egy hasonló kutatás eredményét, amely szerint akkor még csak 6 százalék volt az importborok piaci részesedése. A fogyasztás csökkenése eközben a hazai piacon is jellemző, amit jól illusztrál, hogy

hat év alatt a bort nem fogyasztók száma száma egymillióval nőtt, 2,7 millióról 3,7 millióra.

Emelkedik viszont az EU tejkínálata: a normál időjárási körülmények mellett a tejelő állomány folyamatos, 0,7 százalékos csökkenését várhatóan a tejhozam 2 százalékos növekedése ellensúlyozza. Tovább növekedhet jövőre az EU sajttermelése is, azt uniós termelők árai versenyképesek, amiből az exportőrök profitálhatnak. A vajnál szűkös kínálat mellett stabil a kereslet, az ebből fakadó durva mértékű áremelkedés azonban utóbbit alááshatja.

Az uniós marhahústermelés szerkezeti átalakuláson megy át, a piaci alkalmazkodás az ágazatban várhatóan 1 százalékos termeléscsökkenést eredményez 2025-ben. Az egy főre jutó marhahúsfogyasztás idén 1,7 százalékkal, 9,6 kilogrammra esik vissza. (Magyarországon ennek körülbelül a harmada fogy el fejenként.)