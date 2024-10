A gatyánk is rámehet az idei karácsonyra – már a vaj ára is az egekig nőtt

Nemcsak a mindennapok élelmiszerköltsége, hanem a karácsonyi kiadásokat is megdobja a vaj árának emelkedése. A pékek számára ugyanis a vaj fontos alapanyag, a péksütemények készítői már most is magas csokoládé- és cukorköltséggel néznek szembe. Az Európai Bizottság legfrissebb hivatalos adatai szerint az európai vaj tonnánkénti ára rekordértéken, 8706 dolláron forgott, ami több mint 80 százalékos drágulást jelent.

Nagy drágulásban van a vaj / Fotó: Shutterstock

A Reutersnek nyilatkozó Paul Boivin, a francia pék- és cukrászszövetség (FEB) igazgatója kerek-perec kijelentette:

elkerülhetetlen lesz az áremelés.

A vaj árának emelkedése hátterében a magas takarmányköltségek állnak, ugyanis sokan a nehéz helyzet miatt felhagytak a termeléssel, így hiány alakult ki. Mások a tejet inkább sajtkészítésre használták fel, a nagyobb hozzáadott érték miatt.

Európa sem kivétel

Az unió tejtermelése 0,7 százalékkal nőtt 2023 januárja és 2024 júliusa között, míg ugyanebben az időszakban a vajtermelés 1,6 százalékkal csökkent, miközben a sajttermelés 3 százalékkal gyarapodott.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma ebben a hónapban 3 dollárral emelte az idei amerikai vajárat fontonként, ami 15 százalékkal magasabb a tavalyinál, leginkább a csökkenő tehénállomány miatt – így tehát az árak csökkenésére 2025-ben sincs esély, legalábbis a tengerentúlon.

Megérné most vajat készíteni

A Statista adatplatform szerint

a globális vajpiac bevételei idén eléri a 42 milliárd dollárt, és 2029-re további 7 százalékkal nőhet,

köszönhetően az uralkodó gasztronómiai trendeknek. Európában a tejkínálat csökkenésétől való félelem is hajtja a vajárakat, az Egyesült Államokhoz hasonlóan csökken a tehénállomány. Betegségek, a kéknyelv- és a járványos vérzéses betegség (EHD) tizedelik az állományt.

Talán furcsán hangzik, de a jövő mégis biztató: az árak csökkenhetnek, miután a drágulás láttán sok termelő kezdett ismét vajkészítésbe, de hónapokba telik, mire érdemi árváltozást tapasztalnak majd a fogyasztók – mondta Susan Kilsby, az ANZ bank új-zélandi elemzője.