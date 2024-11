Csődbe ment Európa legnagyobb akkumulátorgyártója

Csődvédelmet kért az Egyesült Államokban a Northvolt, miután nem sikerült tőkéhez jutnia az elektromos autók piacának vártnál lassabb növekedése mellett. A svéd cég csütörtöki közleménye szerint a csődeljárás 11-es fejezete szerint kértek védelmet, mely a vállalat reorganizációja után lehetővé teszi a további működést.

A Northvolt az európai akkumulátorgyártás fő reménysége volt/Fotó: Northvolt

A 11-es fejezet szerint csődvédelem a vállalat működését is lehetővé teszi a csődeljárás szerint és a Northvolt közlése szerint a cég fő gyára továbbra is zavartalanul üzemel. Mint írják a szállítások folytatódnak és a dolgozókat, valamint a kritkus beszállítókat is ki tudják fizetni. Az eljárás alatt mintegy 145 millió dolláros készpénz állományhoz hozzáfér az akkumulátorgyártó és egyik vásárlója is hajlandó mintegy 100 millió dolláros finanszírozást nyújtani – írja a Bloomberg.

Hiába küzdött nem tudott talpra állni a Northvolt

A lépés több hónapja tartó, a tulajdonosok, hitelezők és ügyfelek közötti tárgyalássorozat végére tesz pontot, miután az elekromos autókhoz használt akkumulátorok európai reménysége hiába próbálkozott elbocsátásokkal és bővülési terveinek halasztásával úrrá lenni pénzhiányán, miután kulcsfontosságú szerződést vesztett el és nem tudott hozzáférni 1,5 milliárd dollárnyi hitelgaranciához sem.

Az elmúlt hetekben a cég intenzív tárgyalásokat folytatott hitelezőivel, részvényeseivel és ügyfeleivel egy 300 millió dolláros mentőcsomagról, mely áthidalhatta volna anyagi nehézségeit, amíg hosszabb távú finanszírozáshoz tud jutni. Miután a javaslat kútba esett, a cég kénytelen volt védelmet kérni hitelezőivel szemben. A cég az északi sarkkörhöz közeli Skellefteában nyitotta meg fő gyárát 2021-ben, ám nem volt képes a várakozásoknak megfelelően növelni termelését a régebbi kíani és dél-koreai akkumulátorgyártókkal folytatott kiélezett versenyben.

Az európai bajnoknak senki sem dobott mentőövet

Ráadásul júniusban a cég egyik részvényeseként is szereplő BMW minőségi problémák miatt törölt egy 2 milliárd dolláros rendelést, miközben a szélesebb elektromos autó piaci kereslet lassulása miatt nyilvánvalóvá vált az is, hogy a vállalat növekedési tervei túlzottak.

A Northvolt elbocsájtotta dolgozói 20 százalékát és lecserélte a a fő üzemének vezérigazgatóját is, valamint csődöt jelentett egy ottani bővülését célzó leányvállalata esetében.

A Volvo Car a múlt hónapban kezdeményezte a közös vállalat átvételét, míg a Volkswagen képviselője novemberben lemondott a Northvolt igazgatótanácsában elfoglalt pozíciójáról, miközben a svéd kormány többször is jelezte, hogy nem kíván részesedést szerezni a vállalatban a cég megmentése érdekében.