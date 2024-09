Northvolt: európai vezéráldozat az akkumulátorgyártók harcában

Újabb megszorításokat jelentettek be az európai akkumulátoriparban, válaszul a kereslet hirtelen visszaesésére. A pár évvel ezelőtt még hat gyártóbázis kiépítését tervező svéd Northvolt most átértékeli beruházásait, csökkenti kapacitását, és ezzel együtt meg nem nevezett számú dolgozójától is megválik.

Olaf Scholz kancellár jelenlétében indították el márciusban az észak-németországi Heidében a Northvolt 3 akkugyártó projektet / Fotó: AFP

Eközben szakmai partnereket keres lengyelországi gyárainak üzemeltetéséhez, s már korábban döntött arról, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben elhalasztja részvényeinek jövő évre tervezett tőzsdei bevezetését – írja a Bloomberg.

Kényszerű leállás a Northvolt legnagyobb gyárában

A Northvolt bajait súlyosbítja, hogy európai partnerei, köztük a Volkswagen, a Stellantis, a BMW és a Mercedes-Benz, csökkentették megrendeléseiket, és nem zárható ki, hogy ennek a folyamatnak lesz még folytatása. Az akkumulátorgyártó vállalat meghatározatlan ideig szünetelteti termelését legnagyobb gyárában, amely az északi sarkkörnél fekvő Skelleftea város közelében található.

Költségcsökkentési programja jegyében a vállalat eladta svédországi tervezett katódgyárának területét. Az ősz folyamán konkrét döntést hoznak folyó beruházásaikról, azt már közölték, hogy továbbra is elkötelezettek a svédországi NOVO, a németországi Northvolt 3 és a kanadai Northvolt Six üzem építése mellett, de együttműködő partnereikkel át kell beszélniük a beruházások kivitelezési menetrendjét, a szükséges módosításokat.

Kemény és határozott lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Northvolt működésének biztos alapjait, hogy javítsuk pénzügyi stabilitásunkat, és fokozzuk teljesítményünket

– írta közleményében Peter Carlsson vezérigazgató, aki egyben a Northvolt egyik alapítója is olyan társaságokkal egyetemben, mint a

Volkswagen,

a BMW,

az Audi,

a Scania,

a Volvo,

a Goldman Sachs alapkezelője,

a dán ATP nyugdíjalap

és a Baillie Gifford brit alapkezelő.

A Northvolt hányattatásait a kereslet visszaesése mellett a kínai riválisok elsöprő európai offenzívája fokozta. Brüsszel már foglalkozik az európai akkugyártást ellehetetlenítő, versenytorzító állami támogatásokat élvező kínai gyártók visszaszorításával, de a döntéshozók megosztottak abban, hogy vámokkal vagy más módszerekkel kellene-e kiegyenlíteni a versenyfeltételeket.