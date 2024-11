Ebből botrány lesz: egy oroszra bízhatja Trump Ukrajna ügyét – pedig van benne logika

Trump büntetőügyeiben a jogi védelmet koordináló tanácsadó lehet az amerikai különmegbízott az ukrán ügy rendezése érdekében – számolt be az amerikai média. Borisz Epshteynről van szó, az ő személye pedig azért is érdekes, mert Oroszországban született és gyermekkorában ott is élt.

A hírek szerint nincs külpolitikai tapasztalata. Ugyanakkor Trump legbelső köreivel azt közölte, hogy mind orosz, mind ukrán oldalon élnek családtagjai. A New York Times informátorai szerint sokakat meglepett Epshteyn szándéka, már csak azért is, mert nem makulátlan a pedigréje: vád alá helyezték Arizonában Trump több más szövetségesével együtt amiatt, hogy úgynevezett hamis elektorokkal próbálták megdönteni a 2020-as választásokat.

Igaz, ebben az esetben sem lehet kizárni, hogy pusztán politikai indítékok motiválják az eljárást. Mindenesetre ugyan Trump nem kötelezte el magát, de érdeklődve hallgatta Epsteyn felvetését. És az is tény, hogy a megválasztott elnök általában ad orosz tanácsadója véleményére, ezt még Elon Musk is elismeri.

Érdekes, hogy Epshteyn, aki 2017-ben otthagyta a Fehér Ház kommunikációs irodáját, a mostani választás előtt azt hangsúlyozta, hogy a kormányon kívül kíván maradni. Persze, a különmegbízotti státuszáról való megbeszélés előtt sem volt tétlen: az elmúlt napokban szinte az összes kinevezendő igazságügyi minisztériumi tisztviselőt ő gyűjtötte össze.

Természetesen a listára Trump-hű ügyvédek kerültek, de az sem mellékes, hogy Epshteyn már véglegesítette is a Fehér Ház jogtanácsosát. Keze abban is vastagon benne van, hogy Matt Gaetz floridai képviselőt jelöljék főügyésznek. Ugyanakkor Epshteyn elfelejtette megújítani New York állami ügyvédi regisztrációját és úgy praktizált több mint két hónapig, hogy erre nem volt jogosult.

Megfigyelők szerint bármilyen címet is kap Epshteyn, a kormányon belüli befolyása jelentős és tartós lesz.

Az ő nevéhez fűződik Trump stratégiája is, hogy minden erejével minél messzebb tolja el az őt érintő bírósági tárgyalásokat. Trump egyik – név nélkül nyilatkozó – tanácsadója találó kifejezést használt: „Borisz az Egyesült Államokba jön”.