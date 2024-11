Így cselezhetik ki az uniós büntetővámokat a kínai autógyártók

A Great Wall Motor Haval márkája rusnyasága ellenére is rendkívül népszerű Oroszországban / Fotó: Shitterstock

Kína az európai autópiacot semmi esetre sem adja fel, noha a novembertől öt évre "véglegesített", sávosan, márkáktól függően megállapított uniós büntetővámok 45,3 százalékban maximált mértékükkel igencsak visszavethetik a kontinens importját, viszont kiegyenlítik azt az illegálisan szerzett ár- és versenyelőnyt, amit a kínaiak a hathatós pekingi támogatások révén eddig és ezután is élveznek.

Alternatív megoldások a láthatáron

A válasz erre az unióból származó egyes termékekre kivetendő kínai extra vám lehet, ennek elkerülésére például a francia LVMH azt tervezi, hogy Kínába viszi az importkorlátozásokkal fenyegetett körbe tartozó Hennessy konyakok palackozását. A járműipar válasza viszont a Canalys szerint az lesz, hogy Kína felpörgeti a hibridhajtású (és a benzines) autók uniós exportját, mivel ezekre csak a 10 százalékos alapvám vonatkozik, az pedig még könnyedén kiköhöghető.

Ebbe az irányba hat az is, hogy az EU autópiaca "hibridizálódott", októberben 33,3 százalékos volt a sima, és 7,7 százalékos a tölthető változatok részaránya az értékesítési statisztikában. A kereslettel tehát nem lenne gond. Latin-Amerikában is a hibrideket keresik inkább, oda gyártást is telepítenek a kínaiak – köztük a BYD – a kontinens igényeinek kielégítésére.