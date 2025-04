Bejelentették: Magyarország katonai megállapodást kötött a nagy ázsiai országgal – ez fontos lépés

Most mi megkezdtük azt, ami Üzbegisztánnak és Magyarországnak is egyaránt fontos, országaink védelme és védelmi iparunk megerősítése, a közép-ázsiai régió stabilitása hazánk biztonsága szempontjából is kiemelkedő jelentőségű" – jeenttte be a honvédelmi miniszter az üzbég fővárosban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette, más területeken országaink vezetése már nagyon komoly eredményeket ért el.

Szalai-Bobrovnicki Kristóf: kiemelt jelentőségű a közép-ázsiai térség / Fotó: AFP

A honvédelmi miniszter a Suhrat Gajratzsonovics Holmuhamedov vezérőrnaggyal, Üzbegisztán védelmi miniszterével folytatott megbeszélését követően hangsúlyozta, fenn kell tartani a Kelet és Nyugat közötti kommunikációs és együttműködési csatornákat, ez szolgálja Magyarország érdekeit, ezért fontos a mostani látogatás Taskentben.

Bejelentették: Magyarország katonai megállapodást kötött

A miniszter kiemelte, hogy Közép-Ázsia dinamikusan fejlődő térsége egyre nagyobb jelentőséggel bír az európai biztonság és gazdaság szempontjából, 2021 márciusában pedig Magyarország és Üzbegisztán kapcsolatait stratégiai partnerségi szintre emelték, amely azóta folyamatosan bővül és egyre több területre terjed ki.

Az elmúlt években sikerült megerősíteni a két ország közötti politikai és gazdasági kapcsolatokat, most a védelmi együttműködés előmozdítása van napirenden. "Miniszter kollégámmal egyeztettük a két ország álláspontját a védelempolitika és a kétoldalú katonai együttműködés terén.

A most aláírt közös nyilatkozat egy fontos lépés ebben a folyamatban, ezáltal a védelempolitikai párbeszéd mellett a katonai oktatás és kiképzés területén is lehetőségünk nyílik az együttműködésre

– tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A tárcavezető aláhúzta: a közép-ázsiai régió stabilitása hazánk biztonsága szempontjából is kulcsfontosságú. 2023 óta Magyarország üzbegisztáni nagykövetsége tölti be a NATO összekötő nagykövetség szerepét, ebből kifolyólag hazánk diplomáciai képviselete jelenti az első közvetlen kapcsolódási pontot a szövetséghez. Üzbegisztán a közép-ázsiai régióban jelentős szereplő a terrorizmus elleni küzdelemben, ezáltal fontos partnere a szövetségnek is.