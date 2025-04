Moszkva tényekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a Szumiban orosz rakétacsapás által az elmúlt hét végén eltalált épületben ukrán katonai parancsnokok nyugati kollégáikkal találkoztak – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Kommerszant című lapnak hétfőn adott interjújában.

Sokan meghaltak és megsebesültek a Szumi elleni támadásban / Fotó: AFP

A miniszter szerint a helyszínen újabb összejövetel volt az ukrán fegyveres erők parancsnokai és nyugati kollégáik között. Mint fogalmazott, a helyszínen tartózkodó NATO-tisztek közvetlen irányítást végeznek. Emlékeztetett rá: a The New York Times két hete arról számolt be, hogy az amerikaiak már a kezdetektől fogva részt vettek az Oroszország elleni támadásokban.

Megjegyezte, hogy az ő közreműködésük nélkül a legtöbb nagy hatótávolságú rakéta nem szállt volna fel az állomásoztatási helyéről. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a nemzetközi humanitárius jog kategorikusan tiltja katonai objektumok és fegyverzet elhelyezését polgári objektumok területén.

Rámutatott, hogy az interneten sok arról szóló videó van, amelyben ukrán nők azt kiabálják, hogy a katonaság takarodjon el az üzletektől, a játszóterektől! Hangsúlyozta, hogy ennek a kifogásolt gyakorlatnak még mindig nem vetettek véget.

Lavrov elmondta: az elmúlt évek során többször is felhívta António Guterres ENSZ-főtitkár figyelmét arra, hogy teljesítenie kell a világszervezet alapokmánya 100. cikkelyében foglalt követelményeket, vagyis az igazgatás legfőbb tisztviselőjeként nem szabad állást foglalnia, és kiegyensúlyozott álláspontot kell képviselnie.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy Guterres a gyerekek és civilek szumi haláláról szóló jelentések után nyilatkozatot tett, amelyben hangsúlyozta az iránti elkötelezettségét, hogy véget kell vetni a nemzetközi humanitárius jog megsértésének, és síkra szállt az ukrajnai konfliktusnak Ukrajna területi integritásának tiszteletben tartása alapján történő befejezése mellett.

Lavrov nemmel felelt a Kommerszantnak arra a kérdésére, hogy az orosz–amerikai tárgyalások során sikerült-e megállapodni az ukrajnai rendezésről megkötendő megállapodás fő paramétereiről. Hangsúlyozta: Moszkva ragaszkodik hozzá, hogy ellenőrizzék Kijev kezdeményezéseinek tisztességességét a konfliktus megoldásáról a Nyugattal folytatott tárgyalások során.