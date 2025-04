Premier League: az angol elitliga játékoseladásból kénytelen finanszírozni magát

A Premier League labdarúgó-klubok az elmúlt szezonban egymilliárd font értékben voltak kénytelenek legjobbjaikat eladni, hogy egyensúlyba hozzák könyvelésüket. A világ leggazdagabb bajnokságát a növekvő költségek és a médiajogokból származó bevételek csordogálása határozza meg.

A Premier League csapatainak jó részét csak a játékosok eladása menti meg a veszteségtől / Fotó: rarrarorro

Az angol elitbajnokság 20 klubja közül 18-nak az adatai szerint az elmúlt szezonban jelentősen megugrott az átigazolási piacon játékosok eladásából származó nyereség. A végső szám a 2023-24-es szezonban meghaladja az egymilliárd fontot, szemben az egy évvel korábbi, mind a 20 klubra vonatkozó 700 millió fonttal. Ugyanakkor a klubok a növekvő költségek miatt összességében ismét veszteségesek lesznek, lévén a játékosok bére továbbra is magas.

A Financial Times által átnyálazott céges beszámolók számok rávilágítanak arra, hogy a labdarúgás leggazdagabb bajnokságában a csapatoknak továbbra is nehézséget okoz, hogy a több milliárd fontos bevételek ellenére is nyereséget termeljenek.

A játékoskereskedelmet nem tartalmazó bevételek 6,2 milliárd font fölé emelkedtek annak a 19 klubnak az esetében, amely eddig beszámolt az adatokról.

A klubok azonban nagyjából 130 millió fontos adózás utáni veszteséget szenvedtek el a Football Benchmark adatszolgáltató szerint.

A veszteség az előző évi 713 millió fontról csökkent 20 klubnál, köszönhetően a játékoseladásokból származó nyereség megugrásának.

Veszteségek futószalagon

Az Egyesült Királyság kormánya a pénzügyi fenntarthatóság elősegítése érdekében független szabályozó hatóság létrehozását tervezi, míg a Premier League egy új szabályrendszer bevezetésén dolgozik - hasonló célokkal. Több klub vezetői a közelmúltban arra figyelmeztettek, hogy véget kell vetni a labdarúgásban a túlköltekezésnek.

A Tottenham Hotspur például a héten 26 millió font veszteségről számolt be az elmúlt szezonra vonatkozóan, miután a Bajnokok Ligájába való bejutás elmaradása a pénzdíjak és a televíziós bevételek csökkenéséhez vezetett.

például a héten 26 millió font veszteségről számolt be az elmúlt szezonra vonatkozóan, miután a Bajnokok Ligájába való bejutás elmaradása a pénzdíjak és a televíziós bevételek csökkenéséhez vezetett. A görög hajómágnás, Evangelos Marinakis tulajdonában lévő Nottingham Forest 73 millió font működési veszteséget könyvelt el, bár a több mint 100 millió font értékű játékoseladások végül 12,1 millió font nyereséget eredményeztek.

73 millió font működési veszteséget könyvelt el, bár a több mint 100 millió font értékű játékoseladások végül 12,1 millió font nyereséget eredményeztek. Az Aston Villa 85,4 millió font veszteséget termelt, szemben az egy évvel korábbi 119,6 millió font veszteséggel.

Néhány csapat eddig csak a 2023-24-es szezonra vonatkozó főszámokat tette közzé.