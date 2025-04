Kezdik felmérni a spanyol áramszünet okozta károkat

Órákig tartották a dolgozókat a munkahelyeken

Sok vállalatnál abban reménykedtek, hogy gyorsan megoldást találnak a hatóságok az áramkimaradásra, ezért órákig a telephelyeiken tartották a személyzetet. Mások, például az Eureka Global észak-spanyolországi leányvállalata, a Thune Eureka gyorsan hazaküldte a dolgozókat.

Óriási fennakadásokat okozott az áramszünet / Fotó: AFP

A cég elnöke, Adrian Garcia Aranyos elmondta, hogy a vállalat informatikai vezetője korábban az elektromos hálózat karbantartásának felügyeletében dolgozott Venezuelában, és ez váratlan előnyt jelentett. „Az első pillanattól kezdve tudta, hogy ez legalább nyolc órán át fog tartani. Neki köszönhetően tudtunk gyors döntést hozni” – mondta.

Németország a kibertámadások miatt aggódik

A hétfői áramkimaradás pontos okát még mindig nem tudni, és egyelőre arról is folyik a vita, jobb lett volna-e a helyzet, ha az Ibériai-félsziget jobban kapcsolódna az európai hálózatokhoz. A szakemberek egy része szerint az ilyen összeköttetések segíthettek volna megelőzni a mostani széles körű áramkimaradásokat. Mások szerint ehelyett több országot is kitettek volna a tovagyűrűző hatások veszélyének.

Németországban a hatóságok igyekeztek megnyugtatni az aggódókat.

„Nagyszabású, hosszan tartó áramkimaradás nem valószínű Németországban” – közölte az illetékes Szövetségi Hálózati Ügynökség, hozzátéve, hogy az ország elektromos hálózatát úgy tervezték, hogy az redundáns legyen. Ez azt jelenti, hogy ha egy vezeték meghibásodik, akkor egy másik azonnal helyettesítheti.

A Deutsche Welle szerint azonban van ok az aggodalomra, mert az utóbbi időben egyre gyakoribbak a kibertámadások, a múlt héten például a berlini szenátus számolt be arról, hogy ilyen támadás érte az elektronikus szolgáltató portált. A rendőrség is érintett volt.