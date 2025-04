Európára is kiterjedhetett volna a spanyol és a portugál áramkimaradás

Beszálltak a szomszédos országok is, a francia RTE órákon belül biztosított 700 megawattnyi energiát, és kaptak áramot Marokkótól is. Ez annak köszönhető, hogy az energiarendszereket interkonnektorok kötik össze, vagyis, a hálózatok között kölcsönös függőség van, de ez azt is, jelenti, hogy külön-külön kell újraindítani őket.

Az összekapcsolódás Európát is veszélyeztethette volna

A spanyol és a portugál hálózat szorosan össze van kapcsolva egymással és néhány ponton Franciaországgal és az EU többi részével is. Az Európai Bizottság jó ideje még szorosabb összekapcsolódást szorgalmaz, ami az érvelésük szerint erősítené az energiabiztonságot és könnyítené az áram áramlását a határokon keresztül.

A szakértők szerint nem a megújulók okozták az áramkimaradást / Fotó: NurPhoto via AFP

Madrid, Lisszabon és Párizs is többször jelezte, hogy kész erre, de lassú az előrehaladás. Bár Spanyolország és Franciaország végre megkezdte az új baszkföldi összeköttetés kiépítését, az EU energiaszabályozói szövetsége tavaly arra figyelmeztetett, hogy a jogszabályi előírások ellenére nem szabadult fel elegendő villamosenergia-átviteli kapacitás.

Az továbbra sem világos, hogy az Európával való több összeköttetés enyhítette volna-e az áramkimaradást. Erősíthette volna Spanyolország képességét a kereslet és a kínálat kiegyensúlyozására és a villamosenergia-importra – érvelt Pratheeksha Ramdas, a Rystad tanácsadó cég vezető energetikai elemzője. Madrid jelenlegi korlátozott kereskedelmi kapacitása Franciaországgal ugyanis „korlátozza a gyors reagálási képességet a nagyszabású zavarok idején”.

Másrészt viszont „a megnövekedett összeköttetés azzal a kockázattal járhat, hogy a frekvenciainstabilitás átterjed a szomszédos rendszerekre”, ami dominóhatásként más EU-tagállamokban is áramkimaradásokat okozhat – tette hozzá Ramdas.

Túlságosan támaszkodnak a megújulókra?

Spanyolország és Portugália nagyon jól áll a megújuló energiaforrások használatára való átállással, az áram több mint 80 százalékát ebből biztosítják.