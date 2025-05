Irigykednek a szlovákok a magyar gazdaságra: az elemzők azt kérik Ficótól, amibe az Orbán-kormány sose menne bele

Az elmúlt napokban folyamatosan publikálták a különböző országok friss GDP-adatait, és az eredményekre nem minden európai ország lehet büszke. Bár Szlovákia első negyedéves adatát még nem hozták nyilvánosságra, a várakozások szerint nem lesz túl fényes az eredménye. Egyrészt a zsugorodást produkáló magyar gazdasághoz hasonlóan északi szomszédunk is nagyban függ Németország teljesítményétől , ahol immár hónapok óta recesszió van, másrészt Donald Trump (sokat puhuló) vámháborúja nagy fokú bizonytalanságot okoz az autóiparra nagyban építő szlovák gazdaságban is.

Szlovákia gazdaságáért aggódnak a szlovák elemzők, Magyarországot pedig dicsérik / Fotó: Shutterstock

A Dáta bez pátos elemzőcsapat szakértői friss Facebook-bejegyzésükben kongatták meg a vészharangot, szerintük Szlovákia hamarosan az élmezőnyben foglalhat helyet a költségvetési hiány és az adósságnövekedés listáján. Hozzátették, hogy a Nemzetközi Valutaalap Szlovákia 2025-ös GDP-növekedési kilátásait 1,3 százalékra csökkentette, az éves inflációt pedig 3,7 százalékra becsülte. Az elemzők szerint fordítva lenne kívánatos, a 3,7 százalékos GDP-növekedés és 1,3 százalékos infláció versenyképessé tenné az országot – szúrta ki a Sita szlovák hírportál.

A bejegyzésben kifejtik abbéli aggodalmukat, hogy nemcsak Csehország, hanem Magyarország is lehagyhatja Szlovákiát,

pedig azért itt sem rózsásak a kilátások. Rámutattak, hogy Csehország vasútvonalakba, pályaudvarokba, autópályákba, hidakba, stadionokba, repülőterekbe, kollégiumokba és egyetemekbe fektet be. Szintén jó példának hozták fel Magyarországot, szerintük ugyanis bár hazánk is szembenéz a növekvő adóssággal, de legalább a GDP általában nő. Hozzátették, hogy Magyarország is beruház az infrastruktúrába, jó példa erre a sport, és irigykedve írtak arról, hogy nálunk van Forma–1, volt Giro d’Italia nagy rajt és több világbajnokság, illetve Európa-bajnokság is.

Szlovákia gazdasági bajban van

Az elemzők megpróbáltak arra is választ adni, hogy miként térhetne vissza a növekvő pályára a szlovák gazdaság. Receptkönyvükben érdekes és néha elég meredek megoldások is vannak. Ez utóbbiak közé tartozik az, hogy

eltörölnének négy munkaszüneti napot (melyek közül általában csak kettő vagy három esik munkanapra),

eltörölnék a 13 nyugdíj felét,

és befagyasztanák az alkotmányos tisztviselők fizetését.

A fentieken túl további megszorításokat is javasoltak. Például eltörölnék a közigazgatásban a normál egészségbiztosításon felül járó juttatásokat, szabályoznák a fűtés, a villany és a gáz árát (kivéve az erre anyagilag rászoruló háztartások esetében), a téli és a nyári szüneteket lerövidítenék, és az áfaemelést is megfontolnák.