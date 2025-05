Van, amit még Nagy Márton sem tud befolyásolni: az osztrák és a német kormány dilettáns döntéseitől szenved a magyar gazdaság

Negatív meglepetést okozott a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye. Csakhogy a magyar mellett az osztrák és német GDP-adatok is lehangoló képet festenek, annál is inkább, mert az utóbbiaknál már harmadik éve van recesszióban a gazdaság. És pont ez a legfőbb bajunk, Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnerei most szenvedik meg az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikáját.