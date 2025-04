Továbbra sem talál magára a magyar gazdaság, noha a tavalyi negyedévben már kijött a technikai recesszióból, most újra kiábrándító számokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal: a nyers adatok szerint 0,0 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok szerint pedig 0,4 százalékkal csökkent a GDP az előző év azonos időszakához képest. A tavalyi utolsó negyedévi 0,5 százalékos növekedés után háromhavi bázison ismét csökkent a kibocsátás, 0,2 százalékkal.

Kijózanító GDP-adat érkezett: újra zsugorodik a magyar gazdaság / Fotó: REUTERS

GDP-adatok: továbbra sem történt meg a fordulat a gazdaság több szektorában

A mai adat negatív meglepetésként értékelhető. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők éves alapon 0,3 százalékos, negyedéves viszonylatban pedig 0,5 százalékos növekedést vártak. Ugyanakkor Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn elmondott szavai már előrevetítették, hogy a vártnál rosszabb GDP-adatokra lehet számítani.

A miniszter is elismerte, hogy a gazdaság több területén továbbra sem látszik érdemi fordulat.

Bár a KSH most csak előzetes adatokat közölt, az azonban sejthető, hogy továbbra is az ipar és a gyenge beruházási dinamika jelenti a legnagyobb visszahúzó erőt. Hiába történt ugyanis meg a politikai fordulat Németországban, és fogadta el a parlament az adósságfék átalakítását, a Merz vezette új kormányt csak május elején iktatják be, így leghamarabb nyáron várhatók konkrét döntések a gazdaság felpörgetéséről. A német gazdaság pedig idén sem tűnik úgy, hogy túl lenne a nehezén, Robert Habeck, az ügyvezető kormány gazdasági minisztere a múlt héten frissítette a kabinet előrejelzését, eszerint 0,3 százalékos növekedés helyett már csak stagnálást vár.

A húsvéttal még szerencsénk sem volt

A kormánynak ráadásul ezúttal szerencséje sem volt a GDP-adatokkal, lényegében egy technikai hatás miatt lett alacsonyabb a gazdaság első negyedéves teljesítménye.

Nagy Márton szerint a húsvét volt az, ami most megráncigálta a kiskereskedelmi forgalmat, és vele együtt a GDP-t. Ennek oka, hogy tavaly márciusra esett, idén pedig áprilisra, ez a kiskereskedelmi forgalomban nagy rángást fog eredményezni.

Hogy mennyire, azt jól mutatja, hogy míg a márciusi kiskereskedelem havi alapon információink szerint csökkenést fog mutatni, áprilisban, a második negyedévben valósággal kilő majd.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára az Indexnek azt nyilatkozta a héten, hogy idén áprilisban 6-8 százalékkal is nőhet a kiskereskedelmi forgalom, ami az egész év legmagasabb dinamikáját jelenti majd.