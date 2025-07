Az Apple hivatalosan is jogi lépéseket tett Jon Prosser, az egyik legismertebb iparági, technológiai szivárogtató ellen. A cég azt állítja, hogy Prosser üzleti titkokhoz jutott hozzá az akkor még be sem jelentett iOS 26 fejlesztői verziójából – méghozzá nem is akárhogyan.

Az Apple nekiment a legnagyobb tech szivárogtatónak: a vád nem más, mint ipari kémkedés / Fotó: Algi Febri Sugita

A kereset szerint Prosser egy Michael Ramacciotti nevű férfit bízott meg azzal, hogy titokban hozzáférjen egy Apple-mérnök, Ethan Lipnik fejlesztői iPhone-jához. Az Apple úgy tudja, Prosser cserébe pénzt vagy jövőbeli álláslehetőséget kínált Ramacciottinak, aki ezek után megtudta Lipnik iPhone-jának jelkódját, helymeghatározás segítségével kivárta, míg a mérnök hosszabb ideig távol lesz otthonától, majd hozzáfért a készülékhez – számolt be a The Verge.

A cég szerint a férfi videóhívásban mutatta meg a rendszert Prossernek, aki a hívást rögzítette, majd az ott látottak alapján látványterveket és videókat készített, amelyeket több csatornáján is közzétett

– például a Front Page Tech YouTube-oldalon és a Genius Bar Podcastban.

A történtekre az Apple egy névtelen e-mailben figyelt fel áprilisban, amelynek írója állítólag felismerte Lipnik lakását a Prosser által rögzített videóból. A vállalat birtokába került egy hangüzenet is, amelyben Ramacciotti bocsánatot kér Lipniktől, és azt állítja: az egész akció Prosser ötlete volt. Az Apple ennek ellenére Lipniket is elbocsátotta, mivel nem követte megfelelően a belső biztonsági protokollokat.

Prosser az X-en reagált a vádakra, és cáfolta, hogy ő állt volna az ügy hátterében. Állítása szerint semmilyen jelszót nem ismert, nem is tudta, hogyan szerezte meg Ramacciotti az információt. „Nem így történt a dolog az én oldalamról. Nem terveltem ki semmit. Erről bizonyítékom is van” – írta a posztjában.

Az Apple a keresetben nemcsak kártérítést követel, hanem azt is, hogy

a bíróság tiltsa el Prossert attól, hogy a jövőben újabb üzleti titkokat hozzon nyilvánosságra.

A cég hozzátette: bár az iOS 26 időközben hivatalosan is bemutatkozott, a kiszivárgott fejlesztői telefon további, még be nem jelentett dizájnelemeket is tartalmazott, így a kockázat továbbra is fennáll. Az ügy különösen érzékeny az Apple számára, hiszen az elmúlt hónapokban Prosser több olyan videót is publikált, amelyek az iOS új dizájnnyelvéről, a Liquid Glassról szóltak. Ezek közül a legnagyobb visszhangot az áprilisi, „Az eddigi legnagyobb iOS-szivárogtatás” című videó váltotta ki. A bírósági eljárás még csak most kezdődött, de az ügy jól mutatja, hogy a technológiai óriáscégek mennyire komolyan veszik a szivárogtatásokat – különösen, ha az belső fejlesztési fázisokat, és nem nyilvános eseményeket érint.