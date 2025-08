Donald Trump felszólította a Federal Reserve (Fed) igazgatótanácsát, hogy „vegyék át az irányítást”, amennyiben Jerome Powell jegybankelnök nem csökkenti a kamatlábakat. A drasztikus kérés azután érkezett az amerikai elnöktől, hogy ő és Jerome Powell között hónapok óta vita van.

Donald Trump arra szólította fel a Fed vezetését, amit ő nem mer megtenni / Fotó: Yasin Ozturk / AFP

„Jerome ’Túl Késő’ Powell, egy makacs idióta, azonnal jelentős mértékben csökkentse a kamatokat! Ha továbbra is megtagadja, az igazgatótanács vegye át az irányítást, és tegye meg, amit mindenki tud, hogy meg kell tenni!” – írta az elnök pénteken a közösségi médiaoldalán.

A Fed döntéshozói szerdán változatlanul hagyták az alapkamatot, ugyanakkor rontottak az amerikai gazdaság kilátásairól alkotott értékelésükön. A Fed többsége jelezte, hogy még az év vége előtt várhatóan csökkenteni fogják a kamatokat.

A kamatdöntéseket a Federal Open Market Committee (FOMC) hozza, amelynek Powell az elnöke. A testületben szavazati joggal rendelkezik a Fed washingtoni kormányzótanácsának hét tagja, valamint az öt regionális jegybank elnöke. Az FOMC évente választja meg elnökét és alelnökét – magyarázta a Bloomberg.

Ha az igazgatótanács elvégezné helyette a piszkos munkát, Donald Trump komoly ellenszéltől szabadulhatna meg

A szerdai döntés után Trump újra hevesen bírálta Powellt, élesen támadva a jegybankelnök kamatpolitikáját és a Fed székházának felújítását. Trump korábban már felvetette a törvényhozóknak Powell leváltásának lehetőségét, de később azt nyilatkozta, nem tervezi eltávolítani őt, és inkább megvárja, hogy májusban lejárjon a mandátuma.

Scott Bessent pénzügyminiszter csütörtökön azt mondta, várhatóan Trump még az év vége előtt bejelentheti Powell utódját.

Bessent arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerdai döntésnél két tag is ellenszavazott, és jövő év elején két új poszt is megnyílik a Fed igazgatótanácsában, amivel többségbe kerülhetnek a kamatcsökkentés hívei.

A két tag Christopher Waller és Michelle Bowman voltak. Ez volt az első alkalom 1993 óta, hogy két igazgatósági tag egyszerre mondott ellent a testületnek.