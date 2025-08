A vámfenyegetés nem riasztja el Indiát és Kínát az orosz olajtól

Indiai finomítók már leállították az orosz importot / Fotó: Shutterstock

Korábban a közel-keleti országok, elsősorban

Irak

és Szaúd-Arábia

voltak a fő források, most Oroszország.

Az orosz import 2023 májusában érte el a csúcsot napi 2,15 millió hordóval,

de egyszer sem esett napi 1,4 millió hordó alá, ami amerikai források szerint „irritálja” Trumpot, de az Európai Uniót is, mert Delhi ezzel támogatja az orosz háborús gépezetet.

India azonban nem akarja feladni a szoros kapcsolatait Oroszországgal, amely az olaj mellett a legnagyobb fegyverszállítója is. A két ország együttműködése stabil és időtálló – hangsúlyozta pénteki sajtótájékoztatóján Randír Dzsaiszval külügyi szóvivő, hozzátéve: biztos benne, hogy az indiai–amerikai kapcsolatok is fejlődni fognak.

Folytatódnak a kereskedelmi tárgyalások

India arra számít, hogy az amerikai kereskedelmi tárgyalók a hónap végén látogatást tesznek az országban, hogy folytassák a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat, de Delhi kitart amellett, hogy nem engedélyezi az Egyesült Államoknak a belépést a tejipari és mezőgazdasági szektorába, amely politikailag és vallási szempontból is érzékeny terület.

Narendra Modi elnük válasza az amerikai vámokra: „Make in India” / Fotó: AFP

Modi ragaszkodik a hazai gyártás felfuttatásához is, a „Make in India” kezdeményezés folytatásához is. „A világgazdaságban aggodalom, instabil légkör uralkodik” – mondta szombaton egy Uttar Pradesh állambeli északi gyűlésen.

Most, bármit is vásárolunk, csak egy dolgot kell mérlegelnünk: azokat a dolgokat fogjuk venni, amelyeket indiai emberek verejtékével készítettek

– tette hozzá.

Kína kedvezőbb helyzetben van

Az orosz olaj másik nagy vásárlója, Kína sem enged, bár Peking jobb helyzetben van Indiánál, mivel az Egyesült Államoknak szüksége van a ritkaföldfémmágnesekre, amelyek ellátásában monopolhelyzete van.

„Kína mindig a nemzeti érdekeinek megfelelően fogja biztosítani az energiaellátását” – tette közzé a kínai külügyminisztérium az X-en a kétnapos stockholmi kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokat követően, válaszul az Egyesült Államok 100 százalékos vámfenyegetésére.