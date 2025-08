Nagy kihívások előtt áll a kereskedelmi ingatlanpiac – emiatt várnak a befektetők

Kihívásokkal teli első félévet zárt a magyarországi kiskereskedelmi-, irodai-, és az ipari ingatlanpiac is. „2025-ben a magyar gazdaság növekedési pályája eddig messze elmaradt az előzetes várakozásoktól, év végén 0,5–0,9 százalék között alakulhat, azonban 2026-ra 2-3 százalékos gazdasági bővülés váltható. A munkaerőpiac továbbra is feszes, sőt a lassabb növekedés miatt a munkanélküliségi ráta még emelkedhet is. A bérek nominális emelkedésében is lassulás tapasztalható, az év első öt hónapjában 9 százalékos növekedést regisztráltak” – foglalta össze a kereskedelmi ingatlanpiaci iparágra ható folyamatokat Tóth Kristóf, a Colloers szakértője.

Nehéz féléven van túl a hazai kereskedelmi ingatlanpiac / Fotó: Shutterstock

Hozzátette, hogy az inflációs környezet továbbra is nagy kihívást jelent. 2025 júniusában a HICP infláció Magyarországon és Szlovákiában 4,6 százalék, míg Romániában 5,8 százalék, a többi régiós országban pedig 2-3 százalék között alakult. Ezen kívül a kamatkörnyezet változásai jelentősen befolyásolják a hitelpiacokat. Az eurózónában a fő refinanszírozási kamatláb 2025 júniusára 2,15 százalékra csökkent, ami kedvezőbb feltételeket eredményez az euróhitelek piacán, forint alapon finanszírozni nagy projekteket jelenleg nem számít vonzónak.

Zelles-Görgey Balázs, a Colliers igazgatója kiemelte, hogy 2024-ben a piac a mélypontjára süllyedt, a tranzakciós volumen mindössze 400 millió euró körül alakult, miközben a Covid előtti években megközelítette a 2 milliárd eurót is. Az idei év első felében azonban már érzékelhető az élénkülés: a Marriott Hotel eladását is beleszámítva a befektetési forgalom elérte a 450 millió eurót, így a féléves teljesítmény meghaladta a tavalyi egész éves értéket.

Előrejelzése szerint a teljes befektetési volumen 700–800 millió euró között alakulhat idén, ami lényegében megduplázhatja a 2024-es szintet,

ugyanakkor a kereskedelmi ingatlan befektetők a stabilitást keresik, ezért a geopolitikai helyzet volatilitása, a regionális bizonytalanságok még kihatással tudnak lenni az év hátralévő részének tranzakcióira. A szakértő reméli, hogy a felívelő momentumot nem töri meg, hogy 2026 tavaszán parlamenti választásokat fognak tartani Magyarországon. A korábbi tapasztalatok szerint ilyenkor a befektetők behúzzák a féket és megvárják az eredményeket, és hogy milyen irányokba indul el a felálló kormányzat.