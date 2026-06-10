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Kína

Európát éri a sokk: ez történik nálunk, mikor Kínában kevesebb autót adnak el – elképesztő számok érkeztek

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Az elektromos járművek értékesítése kétszámjegyű növekedéssel zárt májusban Kínában, miközben a belföldi kereslet drámai visszaesése egyre nagyobb teherként nehezedik az ágazatra. A kieső hazai forgalmat egyelőre a rekordszinten pörgő export kompenzálja.
VG
2026.06.10, 12:04

A Kínai Gépjárműgyártók Szövetségének adatai szerint Kínában 2026 májusában 2,1 százalékkal kevesebb autót adtak el, mint egy évvel korábban, összesen 2,63 millió darabot. Áprilisban még 2,5 százalékos volt a visszaesés, a tendencia tehát egyelőre nem fordult meg.

Changan Automobile's Vehicle Distribution Center in Chongqing Nyolc hónapja tart az autópiaci visszaesés Kínában – a gyártók exportra rendezkednek be
Sorozatban nyolcadik hónapja esnek az autóeladások Kínában / Fotó: CFOTO via Reuters 

Az elektromos és plug-in hibrid autók piaca ezzel szemben erős maradt. Ebből a kategóriából 1,496 millió darabot értékesítettek májusban, ami 14,4 százalékos éves növekedést jelent, gyorsabb ütemet, mint az áprilisi 9,7 százalék. Az elektromos és plug-in hibrid modellek az összes eladott autó 56,9 százalékát tették ki.

A belföldi forgalom azonban komoly gondot okoz: a hazai vásárlók körében az értékesítés éves szinten 20,4 százalékkal esett vissza. Ezt az exportszámok valamelyest ellensúlyozzák – a kivitel 68,7 százalékkal ugrott meg, és az ágazat egyre inkább a külföldi piacokra támaszkodik, hogy a gyenge hazai keresletet pótolja.

A szövetség altitkára, Chen Shihua szerint a belföldi kereslet stabilizálását az autóipar egyik legfontosabb feladataként kell kezelni.

Érdemes összefüggésbe helyezni a számokat: tavaly Kínában rekordmennyiségű, 34,4 millió autót adtak el, ami 9,4 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. Az elektromos és plug-in hibrid járművek értékesítése ugyanebben az évben 28,2 százalékkal bővült.

Kényszer szülte az exportoffenzívát

Nem véletlen, hogy a kínai autógyártók egyre inkább a külföldi piacokban látják a kiutat. A hazai piac visszaesése ugyanis nem egyszeri jelenség: a májusi adat már a nyolcadik egymást követő hónap, amelyben csökkent az értékesítés. A visszaesés mögött részben az elektromos autókra korábban adott állami támogatások kivezetése áll, részben pedig az, hogy a piac az elmúlt évek rendkívül gyors növekedése után egyszerűen telítődni látszik.

A kínai gyártók ezért egyre tudatosabban fordulnak a külpiacok felé és az eredmény látványos. Az elektromos és plug-in hibrid járművek exportja egyetlen év alatt több mint megduplázódott. Olyan cégek, mint a BYD, már nem csupán szállítanak, hanem gyárakat is építenek külföldön: a szegedi üzem éppen ennek a stratégiának a kézzelfogható példája.

Ez azonban kényelmetlenebb helyzetet teremt az európai és nyugati gyártók számára. Az uniós vámok egyelőre némi védelmet nyújtanak, de a helyi gyárak révén ezt az akadályt a kínai cégek fokozatosan ki tudják kerülni. Jól mutatja ezt, hogy az Európai Unióból kilépett brit piacon – ahol nincsenek uniós vámok – a kínai elektromos autók különösen gyorsan terjeszkednek.

Célba vette az európai autópiacot a BYD-rivális kínai autógyártó, társbérletbe megy a Nissanhoz

Jövőre indulhat meg a Chery egyes modelljeinek összeszerelése a Nissan sunderlandi bázisán, ahol a japánok összehúzzák magukat és helyet szorítanak kínai partnerüknek. A Chery ezzel már második gyártóbázisát létesíti Európában.

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