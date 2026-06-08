Ezért fókuszálnak Európára a kínai autógyártók: a hazai piaccal óriási baj van

Nem véletlenül koncentrálnak egyre inkább az exportpiacokra vagy, mint a BYD, a külföldi gyárakra a kínai autógyártók, miután az otthoni autópiac már nem csak az öldöklő verseny miatt okoz számukra nehézségeket, de a mérete is csökken.

A kínai autógyártók otthon nem tudják eladni autóikat, ezért kell az export / Fotó: NurPhoto via AFP

Hónapok óta zuhannak az autóeladások Kínában

A Kínai Személyautó-szövetség adatai szerint májusban 1,53 millió járművet adtak el a világ legnagyobb autópiacán, ami 22,3 százalékos visszaesés éves alapon, és már zsinórban a nyolcadik olyan hónap, amikor az előző évihez képest csökkentek az autóeladások. Úgy tűnik, Kínában már nemcsak a Volkswagen és más nyugati márkák vannak bajban, de a helyi gyártók sem tudják az autóikat eladni.

Az év első öt hónapja alatt 19,7 százalékkal kevesebb autót adtak el az országban, mint tavaly, így összesen 7,18 millió járművet vittek haza a vásárlók.

A hosszas visszaesés rámutat a szakadékra a magas kínai gazdasági növekedés és a lanyha fogyasztói kereslet között. Míg a kormány 4,5-5 százalék körüli növekedésre számít idén, az autóvásárlási kedvet visszafogja az elektromos autókra adott támogatások eltörlése, ráadásul elemzők szerint az utóbbi évek gyors növekedése után az ország piaca már érettnek számít.

A Reuters összefoglalója szerint az elektromos autók és plug-in hibridek a piac 62,2 százalékát tették ki, és forgalmuk a támogatások kivezetése ellenére is kisebb mértékben esett vissza, mint a teljes piac. Ugyanis a Kínában új energiásnak nevezett autókból csak 7,8 százalékkal fogyott kevesebb, mint tavaly.

Külföldön keresik a szerencséjüket a kínai autógyártók

Az öldöklő árverseny után a kínai autógyártóknak tehát most hazájukban a lanyha kereslettel kell megküzdeniük, nem csoda tehát, hogy külföldi terjeszkedésben gondolkodnak. Ez a nyugati autógyártók számára is problémát jelenthet, miután így nemcsak Kínában maradhatnak le versenytársaik mögött, de

a kínai cégek a nyugati országok piacaiból is egyre nagyobb szeletet hasíthatnak ki.

A kínai autóexport ugyanis májusban egész más képet mutatott, mint a belföldi helyzet, hiszen a tavalyinál 74,7 százalékkal több autót adtak el külföldre a kínai gyártók. A növekedés még erőteljesebb az elektromos és plug-in hibrid kategóriában, ahol az export egy év alatt 112,6 százalékkal nőtt. A BYD szegedi vagy a Chery spanyolországi gyára pedig azt is jelzi, hogy a kínai cégek ellen már az Európai Unió vámjai sem jelentenek feltétlenül védelmet. Bár azt érdemes megjegyezni, hogy a kínai elektromos autók az unióból kilépett, így vámokkal nem védett brit piacon gyorsabban terjeszkednek, mint Európa más országaiban.