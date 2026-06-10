Kazahsztán idén csaknem 100 millió tonna kőolaj kitermelésére készül, ami új lehetőséget teremthet Magyarország számára is egy olyan időszakban, amikor Európa alternatív energiaforrásokat keres az ellátásbiztonság fenntartására. Kazahsztán ugyanakkor világossá tette: a magyarországi szállítások bővítése elsősorban a Mol döntésétől függ.

Vallott az új olajhatalom: majdnem 100 millió tonnát termel ki 2026-ban, Magyarországnak is küldhet belőle – csak a Mol döntésén múlik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter bejelentette, hogy az ország 2026-ban várhatóan 98 millió tonna olajat termel ki. A kitermelési tervet úgy állították össze, hogy figyelembe vették a Tengiz mezőn végrehajtott leállásokat és a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumot (CPC) ért támadásokat is.

A mennyiség önmagában is figyelemre méltó, de az európai piac számára különösen most értékelődhet fel a kazah olaj szerepe. Az elmúlt hónapokban a közel-keleti konfliktusok és az ellátási láncokat érő zavarok jelentősen növelték az energiaárakat, miközben Európa több hagyományos beszerzési útvonala is bizonytalanná vált.

A KazMunayGas (KMG), a kazah állami olaj- és gázipari vállalat 2025-ben már végrehajtott egy próbaszállítást Magyarországra. Az első, 85 ezer tonnás szállítmány tavaly augusztusban érkezett meg Horvátországon keresztül a százhalombattai finomítóba.

Az olaj a novorosszijszki kikötőből tengeren jutott el a horvátországi Omisalj termináljába, ahonnan az Adria-kőolajvezetéken keresztül szállították tovább Magyarországra. A szállítmány úgynevezett CPC olaj volt, amelyet a Mol már korábban is tesztelt, és amely technológiai szempontból alkalmas a régió finomítóiban történő feldolgozásra.

A kazah vállalat hangsúlyozta, hogy

a további szállítások a Mol igényeitől és a kereskedelmi feltételektől függenek.

A két vállalat között már létezik keretmegállapodás, amely lehetővé teszi az olajimportot, de a konkrét mennyiségek lehívásáról a magyar olajtársaságnak kell döntenie.

Ez a kérdés most különösen fontos lehet. A Mol évek óta dolgozik azon, hogy csökkentse függőségét az egyes beszerzési forrásoktól, és minél többféle nyersolajat tudjon feldolgozni. A vállalat korábban azzal indokolta a kazah együttműködést, hogy az erősítheti a közép-európai régió energiaellátásának biztonságát.