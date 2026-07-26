Összeomló bürokrácia, dühös választók: nem pénzből van kevés, hanem hatékonyságból – a mesterséges intelligenciától várják a fordulatot

A modern állam egyre nehezebben látja el a feladatait: miközben rekordösszegeket költenek a közszolgáltatásokra, a beruházások csúsznak, az ügyintézés lassú, a választók pedig sorra fordulnak el a kormányoktól. Egyre több szakértő szerint a mesterséges intelligencia (MI) jelentheti azt az áttörést, amely újra hatékonnyá teheti a közigazgatást.

Hiába nőnek az állami kiadások, a bürokrácia sok helyen lassabb, mint valaha, az MI azonban alapjaiban alakíthatja át az állam működését / Fotó: AlinStock

A fejlett országokban évek óta ugyanaz a jelenség ismétlődik: az állam egyre többet költ, mégis egyre kevesebbet nyújt.

Az ügyintézés lassú, a beruházások éveket csúsznak, az állampolgárok pedig gyakran úgy érzik, hogy hiába fizetnek rekordmagas adókat, a közszolgáltatások színvonala nem javul.

Ennek látványos példája az Egyesült Államok, ahol a 2021-ben elfogadott, 42 milliárd dolláros vidéki szélessávú internetprogram első eredményeire négy és fél évet kellett várni. Az elektromosautó-töltőhálózat kiépítése szintén messze elmaradt a tervektől, miközben Kalifornia nagy sebességű vasútja közel húsz évvel a jóváhagyása után is csak részben épül.

Hasonló problémák Európában is megjelentek. A migráció kezelése, az építési engedélyek kiadása vagy akár az adóügyek intézése sok országban továbbra is lassú és bonyolult folyamat, ami egyre inkább aláássa a választók bizalmát.

Nem véletlen, hogy 2024-ben szinte minden fejlett országban visszaesett a kormányzó pártok támogatottsága. Az elégedetlenség közös oka sok helyen ugyanaz volt: az emberek úgy érzik, hogy az állam nem képes teljesíteni azt, amit ígér.

A magyar kormány is a mesterséges intelligencia felé fordult: beszállunk Európa AI-versenyébe – százmilliárdos beruházást jelentett be Tanács Zoltán Magyarország csatlakozik az Európai Unió AI Gigafactory programjához, amelynek célja, hogy Európa ledolgozza lemaradását az Egyesült Államokkal és Kínával szemben a mesterséges intelligencia területén. A kormány hosszú távon 500 millió eurós beruházással száll be a mesterséges intelligencia köré épülő projektbe, melynek révén a magyar vállalatok, kutatók és állami intézmények is jelentős számítási kapacitáshoz juthatnak.

Ukrajnában már működik az MI-alapú igazgatás

Miközben számos nyugati ország a bürokráciával küzd, Ukrajna egészen más utat választott. A háború ellenére az ország digitális közigazgatása látványos fejlődésen ment keresztül.