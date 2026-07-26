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közigazgatás
bürokrácia
mesterséges intelligencia
kormányzás

Összeomló bürokrácia, dühös választók: nem pénzből van kevés, hanem hatékonyságból – a mesterséges intelligenciától várják a fordulatot

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A választók egyre türelmetlenebbek a lassan működő közigazgatással szemben. Az MI most olyan lehetőséget kínál, amelyre évtizedek óta nem volt példa.
VG
2026.07.26, 21:00

A modern állam egyre nehezebben látja el a feladatait: miközben rekordösszegeket költenek a közszolgáltatásokra, a beruházások csúsznak, az ügyintézés lassú, a választók pedig sorra fordulnak el a kormányoktól. Egyre több szakértő szerint a mesterséges intelligencia (MI) jelentheti azt az áttörést, amely újra hatékonnyá teheti a közigazgatást.

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Hiába nőnek az állami kiadások, a bürokrácia sok helyen lassabb, mint valaha, az MI azonban alapjaiban alakíthatja át az állam működését / Fotó: AlinStock

A fejlett országokban évek óta ugyanaz a jelenség ismétlődik: az állam egyre többet költ, mégis egyre kevesebbet nyújt. 

Az ügyintézés lassú, a beruházások éveket csúsznak, az állampolgárok pedig gyakran úgy érzik, hogy hiába fizetnek rekordmagas adókat, a közszolgáltatások színvonala nem javul.

Ennek látványos példája az Egyesült Államok, ahol a 2021-ben elfogadott, 42 milliárd dolláros vidéki szélessávú internetprogram első eredményeire négy és fél évet kellett várni. Az elektromosautó-töltőhálózat kiépítése szintén messze elmaradt a tervektől, miközben Kalifornia nagy sebességű vasútja közel húsz évvel a jóváhagyása után is csak részben épül.

Hasonló problémák Európában is megjelentek. A migráció kezelése, az építési engedélyek kiadása vagy akár az adóügyek intézése sok országban továbbra is lassú és bonyolult folyamat, ami egyre inkább aláássa a választók bizalmát.

Nem véletlen, hogy 2024-ben szinte minden fejlett országban visszaesett a kormányzó pártok támogatottsága. Az elégedetlenség közös oka sok helyen ugyanaz volt: az emberek úgy érzik, hogy az állam nem képes teljesíteni azt, amit ígér.

A magyar kormány is a mesterséges intelligencia felé fordult: beszállunk Európa AI-versenyébe – százmilliárdos beruházást jelentett be Tanács Zoltán

Magyarország csatlakozik az Európai Unió AI Gigafactory programjához, amelynek célja, hogy Európa ledolgozza lemaradását az Egyesült Államokkal és Kínával szemben a mesterséges intelligencia területén. A kormány hosszú távon 500 millió eurós beruházással száll be a mesterséges intelligencia köré épülő projektbe, melynek révén a magyar vállalatok, kutatók és állami intézmények is jelentős számítási kapacitáshoz juthatnak.

Ukrajnában már működik az MI-alapú igazgatás

Miközben számos nyugati ország a bürokráciával küzd, Ukrajna egészen más utat választott. A háború ellenére az ország digitális közigazgatása látványos fejlődésen ment keresztül.

A Diia alkalmazás ma már gyakorlatilag digitális államként működik:

  • az ukránok adót fizethetnek;
  • hivatalos okmányokat igényelhetnek;
  • vállalkozást indíthatnak;
  • vagy támogatásokat kérhetnek egyetlen platformon keresztül.

A rendszert nemrég mesterséges intelligenciával is kibővítették, amely tovább gyorsítja az ügyintézést.

Az MI nem pusztán látványos chatbotokat jelent. A technológia képes lehet arra, hogy automatikusan ellenőrizze az építési engedélyeket a jogszabályok alapján, közérthetően elmagyarázza az adózóknak kötelezettségeiket, vagy percek alatt feldolgozza azokat az ügyeket, amelyek ma heteket vagy akár hónapokat vesznek igénybe.

A cél nem az, hogy a mesterséges intelligencia átvegye a döntéshozók szerepét, hanem hogy megszüntesse a felesleges adminisztrációt. 

A végső döntések továbbra is emberek kezében maradnának, az MI pedig a szabályok gyors és következetes alkalmazásában segítene.

A tét azonban jóval nagyobb a gyorsabb ügyintézésnél. Ha a demokratikus államok nem tudják bizonyítani, hogy képesek hatékonyan működni, akkor egyre több választó fordulhat olyan politikai erők felé, amelyek radikális megoldásokat ígérnek. A történelem többször megmutatta, hogy a társadalmak elsősorban nem a tökéletes rendszert keresik, hanem azt, amely képes eredményeket felmutatni.

A nagy AI-sztori: nem mindenre az AI a válasz, de nagy segítség lehet a magyar cégeknek

A mesterséges intelligenciát sok vállalat még mindig kész megoldásként kezeli, pedig rossz folyamatokra ráengedve nem megoldja, hanem felerősíti a hibákat. A nagy AI-sztori új adásában dr. Farkas Dávid adattudós, a Principle Zero társalapítója arról beszélt, hogy egy AI-átállásnak csak kisebb része technológiai kérdés, a nagyobb része emberi, szervezeti és stratégiai probléma. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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