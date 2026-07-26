Nagyot zuhant a kakaó ára, a csokoládé mégsem lesz olcsóbb – mindennek az El Niño az oka

A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34 százalékos éves csökkenést jelent. A jegyzés 2024 végén még megközelítette a 12 ezer dollárt – írta a CNBC. A fogyasztók persze gyors reakciót várnak a gyártók részéről, de sok oka vannak, hogy az üzletekben miért csak jóval később jelenhet meg egy kedvezőbb. Már ha megjelenik.

A Lindt csokoládé esetében idén már 11,8 százalékos áremelést hajtott végre a vállalat/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kakaóárak ingadozó emelkedése nagyrészt a nyugat-afrikai gyenge betakarításoknak köszönhető, amelyeket az El Niño és az éghajlatváltozás súlyosbítottak, ez pedig szűkülő ellátáshoz vezetett. Az El Niño jelenség szélsőséges időjárása hatással volt Elefántcsontpart és Ghána ültetvényeire, ahol a világ kakaóbab termésének a 60-70 százalékát állítják elő.

A cégek nem tudnak rugalmasan reagálni

Az olcsóbb alapanyag azonban nem jelenik meg azonnal a bolti árakban. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, ezért még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett

a cukor,

a tej,

az energia,

a csomagolás

és a szállítás költsége is magas maradt, a cégek pedig előbb az elmúlt években megcsappant nyereségüket próbálják helyreállítani. A Lindt az első fél évben átlagosan 11,8 százalékkal emelte árait, ami visszavetette az értékesített mennyiséget. A társaság ezért egyes piacokon már célzott árcsökkentéseket és több akciót fontolgat. A Nestlé és a világ legnagyobb csokoládé-alapanyagokat gyártó vállalata, a Barry Callebaut szintén a kereslet élénkítését célozza meg.

Jobb minőséget drágábban

A gyártók elsősorban magasabb haszonkulcsú prémium termékekkel, kisebb kiszerelésekkel és látványos újdonságokkal próbálkoznak. Különösen fontossá váltak a közösségi médiában gyorsan divatossá váló termékek, például a pisztáciás dubaji csokoládé. Az ilyen virálisan felkapott és népszerűvé vűló termékek meg tudják lendíteni egy gyártó bevételeit. A kakaó árának csökkenését így először várhatóan gyakoribb akciókban és célzott kedvezményekben érzékelhetik a vásárlók.

Általános csokoládéáresés csak akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad.

A magyar csokoládégyár bezár

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, diósgyőri Nestlé-gyár bezárt. A magyarázat szerint azért következett be, mert a szezonális édességek iránti kereslet visszaesett. Emiatt született meg tehát a döntés arról, hogy az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyeket egyébként a világ számos országába szállítják. A Nestlé Hungária szerint a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt pedig a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.