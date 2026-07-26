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Nagyot zuhant a kakaó ára, a csokoládé mégsem lesz olcsóbb – mindennek az El Niño az oka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint harmadával csökkent egy év alatt a kakaó világpiaci ára, a vásárlók azonban egyelőre nem számíthatnak jelentős áresésre. A gyártók inkább akciókkal, prémium termékekkel és közösségi médiában felkapott újdonságokkal próbálják élénkíteni a csokoládé iránti keresletet.
Lengyel Gabriella
2026.07.26, 20:14

A kakaó tonnánkénti határidős ára 5327 dollár körül alakult, ami 34 százalékos éves csökkenést jelent. A jegyzés 2024 végén még megközelítette a 12 ezer dollárt – írta a CNBC. A fogyasztók persze gyors reakciót várnak a gyártók részéről, de sok oka vannak, hogy az üzletekben miért csak jóval később jelenhet meg egy kedvezőbb. Már ha megjelenik. 

csokoládé,Lindt chocolate
                                                                                  A Lindt csokoládé esetében idén már 11,8 százalékos áremelést hajtott végre a vállalat/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kakaóárak ingadozó emelkedése nagyrészt a nyugat-afrikai gyenge betakarításoknak köszönhető, amelyeket az El Niño és az éghajlatváltozás súlyosbítottak, ez pedig szűkülő ellátáshoz vezetett. Az El Niño jelenség szélsőséges időjárása hatással volt Elefántcsontpart és Ghána ültetvényeire, ahol a világ kakaóbab termésének a 60-70 százalékát állítják elő. 

A cégek nem tudnak rugalmasan reagálni

Az olcsóbb alapanyag azonban nem jelenik meg azonnal a bolti árakban. Ennek az egyik fő oka, hogy a gyártók hónapokra előre lekötik beszerzéseiket, ezért még mindig a korábbi rekordárakon megvásárolt kakaót dolgozzák fel. Emellett 

  • a cukor, 
  • a tej, 
  • az energia, 
  • a csomagolás 
  • és a szállítás költsége is magas maradt, a cégek pedig előbb az elmúlt években megcsappant nyereségüket próbálják helyreállítani. A Lindt az első fél évben átlagosan 11,8 százalékkal emelte árait, ami visszavetette az értékesített mennyiséget. A társaság ezért egyes piacokon már célzott árcsökkentéseket és több akciót fontolgat. A Nestlé és a világ legnagyobb csokoládé-alapanyagokat gyártó vállalata, a Barry Callebaut szintén a kereslet élénkítését célozza meg.

Jobb minőséget drágábban

A gyártók elsősorban magasabb haszonkulcsú prémium termékekkel, kisebb kiszerelésekkel és látványos újdonságokkal próbálkoznak. Különösen fontossá váltak a közösségi médiában gyorsan divatossá váló termékek, például a pisztáciás dubaji csokoládé. Az ilyen virálisan felkapott és népszerűvé vűló termékek meg tudják lendíteni egy gyártó bevételeit. A kakaó árának csökkenését így először várhatóan gyakoribb akciókban és célzott kedvezményekben érzékelhetik a vásárlók. 

Általános csokoládéáresés csak akkor jöhet, ha a nyersanyag tartósan olcsó marad.

A magyar csokoládégyár bezár

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla,  diósgyőri Nestlé-gyár bezárt. A magyarázat szerint azért következett be, mert a szezonális édességek iránti kereslet visszaesett. Emiatt született meg tehát a döntés arról, hogy az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében. A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyeket egyébként a világ számos országába szállítják. A Nestlé Hungária szerint  a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt pedig a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a diósgyőri gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének mintegy 3 százalékát, a hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. Ugyanakkor mégiscsak a jelenlévő három gyárából most megszűnik egy, ez azért is meglepő, mert az itt használt technológia annyira egyedi, hogy hasonló üzemből csak nagyon kevés van az egész világon. 

 

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