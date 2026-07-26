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Formula 1 Magyar Nagydíj
hungaroring
Lando Norris

Norris nyerte a 41. futamot Mogyoródon

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A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen.
Lengyel Gabriella
2026.07.26, 17:23
Frissítve: 2026.07.26, 17:25

A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme, Mogyoródon tavaly után másodszor diadalmaskodott - tudósított az MTI.

magyar nagydíj
                                                                                             Lando Norris nyert a Hungaroringen a Magyar Nagydíjat/Fotó: AFP

Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel.

Mivel a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Ferrari), valamint mercedeses csapattársa, George Russell is Antonelli mögött végzett, a 19 éves vb-éllovas növelni tudta az előnyét az összetettben.

A vb csaknem egy hónapos szünet után Zandvoortban, a Holland Nagydíjjal folytatódik.

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