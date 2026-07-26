A Hungaroringen ünnepelnek, a Balaton Park Circuit a jövőt fürkészi a MotoGP miatt – milliárdok égtek el Balatonfőkajáron?

A Formula-1 helyzete stabil, a megújult Hungaroring hosszú távú szerződéssel rendelkezik, így a Magyar Nagydíj jövője egyelőre nem kérdés. Míg azonban a mogyoródi pálya helye biztosnak látszik a versenynaptárban, a MotoGP körül hónapok óta egyre több a kérdőjel. A balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypálya nem hozta az elvárható látogatottságot idén, a szurkolók kritizálják a látogatói körülményeket a magas jegyárak tükrében különösen.

A Hungaroring is szóba jött a jövő évi MotoGP promótereként, de végleges döntés még nincs/Fotó:Facebook/Hungaroring

A versenyzők nem terveznek a Balaton Park Circuittel?

A Ducati kétszeres világbajnoka, Francesco Bagnaia a Magyar Nagydíj előtt kijelentette: „Jövőre egy másik pályára költözünk.” A versenyző azt is hozzátette, hogy szerinte ezért sem hajtottak végre jelentősebb módosításokat a Balaton Park Circuiten, mert úgy tudja, az csak átmeneti helyszín. Bár hivatalos döntés erről azóta sem született, Bagnaia nyilatkozata jól érzékeltette, hogy a mezőnyben is bizonytalannak tartják a balatoni pálya hosszú távú szerepét.

A Balaton Park Circuit ugyanakkor visszautasította ezeket a feltételezéseket. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy a pálya rendelkezik a MotoGP megrendezéséhez szükséges legmagasabb FIM-minősítéssel, minden biztonsági követelménynek megfelel, és továbbra is készen áll a világbajnoki futamok fogadására. A jelenlegi bizonytalanságot ezért elsősorban nem műszaki, hanem finanszírozási és szerződéses kérdések okozzák.

A MotoGP körüli vita egyben a HUMDA örökségéről is szól. Az állami társaság az előző kormány idején meghatározó szerepet kapott a hazai motorsport fejlesztésében és a nemzetközi versenyek előkészítésében, de tavasz óta felszámolás alatt áll. A választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. vette át a HUMDA irányítását. A céget még az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapította azzal a céllal, hogy az autó- és motorsportban erősítse Magyarország pozícióját, majd az elektromos autók vásárlását ösztönző pályázatok lebonyolításában is részt vett. A HUMDA-nak két leányvállalata van, csak az egyik, a versenyekben érdekelt HUMDA pro Kft. vált fizetésképtelenné. Az idei Magyar Nagydíjat végül már a Hungaroring Sport Zrt., a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Motorsport Szövetség közreműködésével rendezték meg, de még Balatonfőkajáron.