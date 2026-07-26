A Hungaroringen ünnepelnek, a Balaton Park Circuit a jövőt fürkészi a MotoGP miatt – milliárdok égtek el Balatonfőkajáron?
A Formula-1 helyzete stabil, a megújult Hungaroring hosszú távú szerződéssel rendelkezik, így a Magyar Nagydíj jövője egyelőre nem kérdés. Míg azonban a mogyoródi pálya helye biztosnak látszik a versenynaptárban, a MotoGP körül hónapok óta egyre több a kérdőjel. A balatonfőkajári Balaton Park Circuit versenypálya nem hozta az elvárható látogatottságot idén, a szurkolók kritizálják a látogatói körülményeket a magas jegyárak tükrében különösen.
A versenyzők nem terveznek a Balaton Park Circuittel?
A Ducati kétszeres világbajnoka, Francesco Bagnaia a Magyar Nagydíj előtt kijelentette: „Jövőre egy másik pályára költözünk.” A versenyző azt is hozzátette, hogy szerinte ezért sem hajtottak végre jelentősebb módosításokat a Balaton Park Circuiten, mert úgy tudja, az csak átmeneti helyszín. Bár hivatalos döntés erről azóta sem született, Bagnaia nyilatkozata jól érzékeltette, hogy a mezőnyben is bizonytalannak tartják a balatoni pálya hosszú távú szerepét.
A Balaton Park Circuit ugyanakkor visszautasította ezeket a feltételezéseket. Az üzemeltető hangsúlyozta, hogy a pálya rendelkezik a MotoGP megrendezéséhez szükséges legmagasabb FIM-minősítéssel, minden biztonsági követelménynek megfelel, és továbbra is készen áll a világbajnoki futamok fogadására. A jelenlegi bizonytalanságot ezért elsősorban nem műszaki, hanem finanszírozási és szerződéses kérdések okozzák.
A MotoGP körüli vita egyben a HUMDA örökségéről is szól. Az állami társaság az előző kormány idején meghatározó szerepet kapott a hazai motorsport fejlesztésében és a nemzetközi versenyek előkészítésében, de tavasz óta felszámolás alatt áll. A választások másnapján az állami felszámolócég, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. vette át a HUMDA irányítását. A céget még az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapította azzal a céllal, hogy az autó- és motorsportban erősítse Magyarország pozícióját, majd az elektromos autók vásárlását ösztönző pályázatok lebonyolításában is részt vett. A HUMDA-nak két leányvállalata van, csak az egyik, a versenyekben érdekelt HUMDA pro Kft. vált fizetésképtelenné. Az idei Magyar Nagydíjat végül már a Hungaroring Sport Zrt., a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Motorsport Szövetség közreműködésével rendezték meg, de még Balatonfőkajáron.
A kormány átvizsgálja a költéseket a Hungaroring beruházás kapcsán
Ebbe a folyamatba illeszkednek Kálnoki-Kiss Attila sportügyekért felelős szakállamtitkár nyilatkozatai is. Az államtitkár a 24.hu-nak még június végén monda el, hogy át kell tekinteni a korábbi évek kiemelt sporteseményeinek szerződéseit és költségvetését, mert az első vizsgálatok alapján több rendezvény esetében is indokolatlanul magas kiadások merülhettek fel. A jövőben – fogalmazott – csak olyan világversenyeket kívánnak támogatni, amelyek gazdaságilag is fenntarthatók, és a közpénzek felhasználása átlátható.
Ennek egyik első példájaként említette a MotoGP balatonfőkajári futamát. Arról is beszélt, hogy a rendezés mintegy 16 milliárd forint állami ráfordítást igényelt, miközben a bevételek ennek töredékét tették ki, a nézőszám pedig nem igazolta a beruházás nagyságrendjét. Ezek az állítások jelenleg az államtitkár értékelését tükrözik, ugyanakkor jól jelzik, hogy a kormány új alapokra helyezné a nemzetközi sportesemények finanszírozását. Itt érdemes megjegyezni, hogy a motorsporttal kapcsolatos beruházások átvilágítására tett utalást vasárnap a miniszterelnök is, Magyar Péter a Hungaroring kapcsán beszélt a 90 milliárd forintos beruházás szerződéseinek felülvizsgálatáról.
Mennyibe kerültek a motorversenyek?
A nyilvánosságra került adatok szerint:
- MotoGP jogdíj (első évre vonatkozóan): 9,922 millió euró, akkori árfolyamon nagyjából 4 milliárd forint volt.
- Superbike jogdíj: 927 ezer euró, körülbelül 370 millió forint.
- A kettő együtt 10,849 millió euró, azaz mintegy 4,4 milliárd forint évente az első versenyévre
Időről időre felmerül az is, hogy a MotoGP hosszabb távon a Hungaroringre költözhetne. Ennek azonban jelenleg komoly műszaki akadályai vannak. A mogyoródi pálya ugyan a Formula–1 számára teljesen megújul, de a MotoGP megrendezéséhez további jelentős átalakításokra lenne szükség, ezért egy esetleges költözés időpontja továbbra is bizonytalan. Gyulay Zsolt a Hungaroring Sport Zrt elnök-vezérigazgatója nemrégiben így fogalmazott: „...arra vágyom, hogy felismerjük, hogy mit rejt magában egy ilyen pálya, és hogy tényleg úgy használjuk ki, ahogy lehet. Értékeljük, hogy például egy ilyen rendezvényre nem kell állami támogatást igénybe venni, pedig minden más sporteseményre kell, mert anélkül nem lehet megrendezni. Az F1-et viszont meg lehet így csinálni, és szerintem pár év múlva a MotoGP-t is meg lehet majd. Nem számítva persze a jogdíjat, amit mindenhol az ország, a város vagy a megye fizeti” – szögezte le Gyulay Zsolt a formula.hu beszámolója szerint. Hogy ebben mennyire lesz partner a Magyar Péter vezette kormányzat, erre még nincsenek egyértelmű válaszok.
A következő hónapokban eldőlhet, hogy Magyarország a jövőben is vállalja-e a MotoGP-rendezés többmilliárdos költségeit, milyen formában kívánja finanszírozni a nemzetközi motorsport-eseményeket, és mit tárnak fel a korábbi rendszer szerződéseinek, illetve a HUMDA működésének átvilágításai.