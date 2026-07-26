HÉTVÉGÉRE - Gyerekjátékból több száz milliárdos piac: akkorára nőtt a gyűjthető kártyák utáni kereslet, hogy Japán államilag lép fel a csalók ellen
Mára már nem csak gyerekeknek szól egy Pokémon- vagy Yu-Gi-Oh!-kártya, a gyűjtők több millió dollárért is képesek megvenni egy ritkább darabot. Úgy tűnik, ez Japánnak most szúrt szemet, ugyanis kilátásba helyezték a gyűjthető kártyák szabályozását: a kormányzó Liberális Demokrata Párt képviselői szerint a hamisítványok terjedése, a felvásárlási célú tömeges vásárlás és a pénzmosás kockázata már nem hagyható figyelmen kívül.
Az ügy súlyát mutatja, hogy egyetlen ritka Pokémon-kártyáért februárban 16,492 millió dollárt, mintegy 5,26 milliárd forintot fizettek.
A kormánypárt politikusai július 23-án tartották meg a gyűjtőkártya-ipar fejlesztésével foglalkozó képviselőcsoport első ülését. A testület vezetője, Kihara Szeidzsi szerint a kártyák Japán számára nemzetközileg is versenyképes tartalomipari terméket jelentenek, de a piac egészséges fejlődéséhez kezelni kell a hamisítást, a felvásárlást és a pénzügyi visszaélések lehetőségét. A kezdeményezés egyelőre nem jelent kész törvénytervezetet vagy azonnal életbe lépő korlátozást: a politikusok először a gyártókat, az iparági szervezeteket és a gazdasági tárcát hallgatják meg – írja a Bloomberg.
A japán döntéshozók már nem egyszerű játékként tekintenek a kártyákra:
a ritkaság, a fizikai állapot, a kereslet és a gyűjtői divat együttesen olyan árakat alakíthat ki, amelyek egy lakás, egy luxusautó vagy akár egy közepes vállalat értékével vetekednek.
A könnyen mozgatható, nemzetközileg értékesíthető tárgyaknál ráadásul nincs a részvényekhez vagy kötvényekhez hasonló központi nyilvántartás, az üzletek jelentős része pedig magánmegállapodásokon és internetes piactereken keresztül történik.
Közel 662 milliárd forintos piac csak Japánban
A japán gyűjtőkártya- és kártyajátékpiac a 2025-ös üzleti évben 338,4 milliárd jenre, mintegy 662 milliárd forintra nőtt. A Japán Játék Szövetség adatai szerint a kategória egyetlen év alatt 35,9 milliárd jennel bővült, és már az ország teljes játékpiacának csaknem 30 százalékát adja. A növekedéshez a Pokémon-kártyák ismét erősödő értékesítése mellett a Yu-Gi-Oh!, a Duel Masters és más bejáratott márkák is hozzájárultak.
Ez az összeg csak az új termékek kiskereskedelmi, ajánlott fogyasztói áron számított piacát mutatja. Nem tartalmazza a ritka lapok egymás közötti adásvételét, az aukciókat, a bontatlan régi dobozok kereskedelmét, a minősítési szolgáltatásokat és az internetes piactereken forgó másodpiaci összegeket. A teljes üzleti ökoszisztéma ezért ennél nagyobb, pontos méretét azonban a magánügyletek és az eltérő adatgyűjtési módszerek miatt nehéz meghatározni.
Egy piackutatói becslés a világ kereskedelmikártyajáték-piacának 2025-ös értékét 8,4 milliárd dollárra, mintegy 2,68 ezermillió forintra tette.
Az ilyen globális számokat óvatosan kell kezelni, mert egyes elemzések csak az új kártyacsomagok és játékok értékesítését, mások a használt lapok kereskedelmét vagy a digitális változatokat is beleszámítják. Abban azonban az iparági szereplők is egyetértenek, hogy a növekedés fő központjai Japán és Észak-Amerika, utóbbi jelenleg a világ legnagyobb kereskedelmikártya-piaca.
Ötmilliárd forint egyetlen Pikachuért
A piac pénzügyi átalakulását Logan Paul Pikachu Illustrator kártyájának története mutatja a leglátványosabban. A youtuber és pankrátor 2021-ben 5,275 millió dollárért, jelenlegi árfolyamon körülbelül 1,68 milliárd forintért szerezte meg a lapot. Ugyanez a kártya 2026 februárjában 16,492 millió dollárért, több mint 5,26 milliárd forintért kelt el a Goldin aukcióján, amivel megdöntötte a nyilvános árverésen értékesített összes gyűjtőkártya rekordját.
A lapot eredetileg nem is lehetett boltban megvásárolni. Egy 1998-as japán illusztrációs verseny győztesei kapták, és mindössze 39 példányt osztottak ki. Logan Paul kártyája az egyetlen ismert darab, amely az amerikai Professional Sports Authenticator, vagyis a PSA skáláján hibátlan, 10-es minősítést kapott. Az aukció végösszege a vevő által fizetett felárat is tartalmazta.
A rekord szélsőséges példa, de a ritkább Pokémon-lapoknál rendszeresen tíz- vagy százezer dolláros árak jelennek meg. Még ugyanannak a kártyatípusnak az értéke is hatalmas sávban mozoghat: egy korai Charizard állapottól és minősítéstől függően néhány száz dollártól tízezer dollár fölötti összegig érhet, a kivételes példányok pedig ennél lényegesen drágábbak lehetnek.
A magas ár a hamisítóknak is vonzó
Minél többet ér egy lap, annál nagyobb a megtérülése a jó minőségű hamisítványok előállításának. Egy olcsó utánzat akár több ezer vagy több tízezer dolláros eredeti kártyának is kiadható, különösen akkor, ha a vásárló nem ismeri a nyomtatási technikát, a papír szerkezetét vagy az adott kiadás apró sajátosságait.
A probléma nemcsak a régi ritkaságokat érinti. Az új sorozatoknál a viszonteladók gyakran már a megjelenéskor nagy mennyiségben vásárolják fel a készleteket, majd magasabb áron kínálják tovább a csomagokat. A Pokémon Company Japánban már olyan értékesítési megoldással is készül, amely bizonyos internetes vásárlásoknál az állami My Number személyazonosító rendszerrel korlátozná a többszörös rendelést. Ez vállalati intézkedés, nem a most alakult képviselőcsoport döntése.
A pénzmosási kockázat abból fakadhat, hogy egy nagy értékű kártya kis helyen elfér, könnyen átadható, határokon keresztül szállítható, és az ára nem egy átlátható tőzsdei jegyzésen alapul. Egy eladó és egy vevő ezért a valós piaci értéktől távol eső árat is meghatározhat, a tranzakciót pedig gyűjtői adásvételként tüntetheti fel. A japán kezdeményezés egyelőre a visszaélés veszélyéről beszél; nem közöltek adatot arról, hogy a teljes piac mekkora részét érintheti ténylegesen pénzmosás.