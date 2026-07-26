HÉTVÉGÉRE - Gyerekjátékból több száz milliárdos piac: akkorára nőtt a gyűjthető kártyák utáni kereslet, hogy Japán államilag lép fel a csalók ellen

Mára már nem csak gyerekeknek szól egy Pokémon- vagy Yu-Gi-Oh!-kártya, a gyűjtők több millió dollárért is képesek megvenni egy ritkább darabot. Úgy tűnik, ez Japánnak most szúrt szemet, ugyanis kilátásba helyezték a gyűjthető kártyák szabályozását: a kormányzó Liberális Demokrata Párt képviselői szerint a hamisítványok terjedése, a felvásárlási célú tömeges vásárlás és a pénzmosás kockázata már nem hagyható figyelmen kívül.

Gyerekjátékból több száz milliárdos piac: akkorára nőtt a gyűjthető kártyák utáni kereslet, hogy Japán államilag lép fel a csalók ellen / Fotó: Kittyfly

Az ügy súlyát mutatja, hogy egyetlen ritka Pokémon-kártyáért februárban 16,492 millió dollárt, mintegy 5,26 milliárd forintot fizettek.

A kormánypárt politikusai július 23-án tartották meg a gyűjtőkártya-ipar fejlesztésével foglalkozó képviselőcsoport első ülését. A testület vezetője, Kihara Szeidzsi szerint a kártyák Japán számára nemzetközileg is versenyképes tartalomipari terméket jelentenek, de a piac egészséges fejlődéséhez kezelni kell a hamisítást, a felvásárlást és a pénzügyi visszaélések lehetőségét. A kezdeményezés egyelőre nem jelent kész törvénytervezetet vagy azonnal életbe lépő korlátozást: a politikusok először a gyártókat, az iparági szervezeteket és a gazdasági tárcát hallgatják meg – írja a Bloomberg.

A japán döntéshozók már nem egyszerű játékként tekintenek a kártyákra:

a ritkaság, a fizikai állapot, a kereslet és a gyűjtői divat együttesen olyan árakat alakíthat ki, amelyek egy lakás, egy luxusautó vagy akár egy közepes vállalat értékével vetekednek.

A könnyen mozgatható, nemzetközileg értékesíthető tárgyaknál ráadásul nincs a részvényekhez vagy kötvényekhez hasonló központi nyilvántartás, az üzletek jelentős része pedig magánmegállapodásokon és internetes piactereken keresztül történik.

Közel 662 milliárd forintos piac csak Japánban

A japán gyűjtőkártya- és kártyajátékpiac a 2025-ös üzleti évben 338,4 milliárd jenre, mintegy 662 milliárd forintra nőtt. A Japán Játék Szövetség adatai szerint a kategória egyetlen év alatt 35,9 milliárd jennel bővült, és már az ország teljes játékpiacának csaknem 30 százalékát adja. A növekedéshez a Pokémon-kártyák ismét erősödő értékesítése mellett a Yu-Gi-Oh!, a Duel Masters és más bejáratott márkák is hozzájárultak.