Víz nélkül maradt a Gatwick repülőtér

Mindkét terminál vízellátásában súlyos zavar keletkezett vasárnap a londoni Gatwick repülőtéren – írja az Independent. Az utasok nem tudták használni a mosdókat, kezet mosni vagy megtölteni a kulacsaikat. A kávézók nem készítettek forró italokat, több étterem és bár pedig bezárt. A repülőtér palackozott vizet osztott az utasoknak és a dolgozóknak.

Várakozó utasok a Gatwick repülétéren (archív)/Fotó: AFP

Az utasok beszámolói szerint a vécéket nem lehetett lehúzni, a kézmosók nem működtek, a kávézók nem tudtak forró italokat készíteni, és a kulacsokat sem lehetett megtölteni. A vízhiány miatt több bár és étterem teljesen bezárt, más üzletekben legfeljebb előre csomagolt ételeket és palackozott italokat lehetett vásárolni.

A repülőtér közölte, hogy palackozott vizet osztanak az utasoknak és a dolgozóknak, valamint további rendkívüli intézkedésekkel próbálják biztosítani az ellátást. Több utas ugyanakkor arra panaszkodott a közösségi médiában, hogy nem látott vízosztást, illetve kevés tájékoztatást kapott arról, meddig tarthat a rendkívüli helyzet.

A lezárt vendéglátóhelyek miatt az ülőhelyek száma is jelentősen csökkent, az utasok egy része a földön kényszerült várakozni, miközben a bezárt éttermek székeihez nem engedték oda őket.

Áramszünet bénította meg a vízművet

A problémát nem közvetlenül a repülőtér infrastruktúrájának meghibásodása okozta. A térség vízellátásáért felelős SES Water tájékoztatása szerint áramszünet történt a Bough Beech víztisztító telepen. A meghibásodás nyomáscsökkenést, illetve átmeneti vízhiányt okozott Kent és Sussex egyes részein, köztük Gatwick környékén.

A szolgáltató délután arról számolt be, hogy a víztisztító üzemet sikerült újraindítani. A rendszer feltöltése és a megfelelő víznyomás helyreállítása azonban időt vesz igénybe, ezért a szolgáltatás csak fokozatosan állhat helyre. Gatwick Nagy-Britannia második legforgalmasabb repülőtere Heathrow után. A vízhiány ellenére a járatok a beszámolók szerint menetrend szerint közlekedtek.