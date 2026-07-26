Deviza
EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,45 +0,51% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52% EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,45 +0,51% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiforgalom
vízhiány
repülőtér
Gatwick repülőtér

Víz nélkül maradt a Gatwick repülőtér

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem működtek a mosdók, elapadtak az ivókutak, és több vendéglátóhely is bezárt vasárnap a London melletti Gatwick repülőtéren. A járatok közlekedését nem érintette a fennakadás, de sok utas kiborult. A kínos eset ráirányítja rá a figyelmet a brit repülőtereket kiszolgáló alapvető infrastruktúra sérülékenységére.
Lengyel Gabriella
2026.07.26, 18:53

Mindkét terminál vízellátásában súlyos zavar keletkezett vasárnap a londoni Gatwick repülőtéren – írja az Independent. Az utasok nem tudták használni a mosdókat, kezet mosni vagy megtölteni a kulacsaikat. A kávézók nem készítettek forró italokat, több étterem és bár pedig bezárt. A repülőtér palackozott vizet osztott az utasoknak és a dolgozóknak.

gatwick
                                                                                                                     Várakozó utasok a Gatwick repülétéren (archív)/Fotó: AFP

Az utasok beszámolói szerint a vécéket nem lehetett lehúzni, a kézmosók nem működtek, a kávézók nem tudtak forró italokat készíteni, és a kulacsokat sem lehetett megtölteni. A vízhiány miatt több bár és étterem teljesen bezárt, más üzletekben legfeljebb előre csomagolt ételeket és palackozott italokat lehetett vásárolni.

A repülőtér közölte, hogy palackozott vizet osztanak az utasoknak és a dolgozóknak, valamint további rendkívüli intézkedésekkel próbálják biztosítani az ellátást. Több utas ugyanakkor arra panaszkodott a közösségi médiában, hogy nem látott vízosztást, illetve kevés tájékoztatást kapott arról, meddig tarthat a rendkívüli helyzet.

A lezárt vendéglátóhelyek miatt az ülőhelyek száma is jelentősen csökkent, az utasok egy része a földön kényszerült várakozni, miközben a bezárt éttermek székeihez nem engedték oda őket.

Áramszünet bénította meg a vízművet

A problémát nem közvetlenül a repülőtér infrastruktúrájának meghibásodása okozta. A térség vízellátásáért felelős SES Water tájékoztatása szerint áramszünet történt a Bough Beech víztisztító telepen. A meghibásodás nyomáscsökkenést, illetve átmeneti vízhiányt okozott Kent és Sussex egyes részein, köztük Gatwick környékén.

A szolgáltató délután arról számolt be, hogy a víztisztító üzemet sikerült újraindítani. A rendszer feltöltése és a megfelelő víznyomás helyreállítása azonban időt vesz igénybe, ezért a szolgáltatás csak fokozatosan állhat helyre. Gatwick Nagy-Britannia második legforgalmasabb repülőtere Heathrow után. A vízhiány ellenére a járatok a beszámolók szerint menetrend szerint közlekedtek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu