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Magyar Péter

Magyar Péter különös bejelentést tett a Formula–1-es Magyar Nagydíj jövőjéről – „az ördög nyilván a részletekben rejlik"

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A miniszterelnök szombaton és vasárnap is kilátogatott a Hungaroringre. Magyar Péter elmondta, a kormány célja az, hogy továbbra is legyen Formula–1-es Magyar Nagydíj.
VG
2026.07.26, 15:56

Magyarország miniszterelnöke, Magyar Péter is kilátogatott a Formula–1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroringre, ahol többek között a száguldó cirkusz elnök-vezérigazgatójával, Stefano Domenicalival is tárgyalt. A kormányfő már szombaton is kilátogatott a mogyoródi aszfaltcsíkhoz – írta az Index.

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Magyar Péter a helyszínen tekintette meg a Formula–1-es Magyar Nagydíjat / Fotó: Isza Ferenc / AFP

Magyar Péter a Hungaroringen

„Különleges dolog, 1986 óta, negyven éve folyamatosan működik a Hungaroring – egyre több ember megelégedésére. Talán Monza mellett ez az egyetlen futam, ahol szünet nélkül megrendezésre kerülnek az F1-es versenyek, és van egy 2032-ig szóló érvényes szerződése az országnak, a Hungaroringnek. Volt lehetőségem Stefano Domenicali elnök-vezérigazgatóval tárgyalni, ahogyan a Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolff-fal is. Mindenki izgalmas versenyt vár, mindenki elégedett, mert rekordszámú néző látogatott ki ezen a hétvégén is a Hungaroringre” – emelte ki Magyar Péter.

„Ma telt ház van, nagyon régen nem lehet már jegyet kapni a versenyre, mindenkivel arról beszélgettünk, hogy mivel lehetne ezt még tovább fejleszteni, és a Formula–1 és a Liberty is azon dolgozik, hogy ezeket a három-négy napos eseményeket kitolják, még hosszabbá tegyék, és az országok is minél jobban ki tudják használni a lehetőséget akár turisztikai, akár gazdasági szempontból” – ismertette a Hungaroringen a miniszterelnök.

A kormányfő hozzátette, ezekben az időszakokban rengeteg cégvezető van itt ezekben a gyönyörű épületekben, nagyon fontos befektetési és turisztikai tárgyalásokat folytatnak, úgyhogy ezt mind-mind ki kell használni.

Az a cél, hogy továbbra is legyen magyar Formula–1-es futam

„Új kormány van, de az F1 támogatása nem változott semmit. Át kell nézni az eddigi számokat, befektetéseket. Az előző kormány 90 milliárd forintot költött a szerződés szerint épületek felújítására, újak megépítésére, meg kell néznünk, hogy ez hogyan hasznosult. Ránézésre jól, de az ördög nyilván a részletekben rejlik. Meg kell néznünk, mire mennek el a költségek, hogyan lehet még hatékonyabbá tenni, hogyan lehet a közpénzekkel még jobban sáfárkodni – hiszen ez állami tulajdon. Erre sor fog kerülni a következő napokban” – tette hozzá.

„Abban maradtunk a Formula–1 vezérigazgatójával, hogy mindenképpen folytatjuk a tárgyalásokat. A mostani szerződés 2032-ig szól, ötéves hosszabbítási opcióval. Ennek a részleteit kell kitárgyalni, de nyilván a cél az, hogy továbbra is legyen Formula–1-es Magyar Nagydíj, és a lehető legjobb feltételekkel legyen” – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter az Indexnek azt is elmondta, hogy gyerekkorában a brit Nigel Mansellnek szurkolt, majd a brazil Ayrton Sennának és a német Michael Schumachernek, és azon reményének adott hangot, hogy minél több magyar is ki tud majd látogatni az F1-es futamra, amely Magyarországnak az egyik exportterméke.

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