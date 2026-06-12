A kínai autógyártók külföldre menekülnek, egyre több az okuk arra, hogy az új autókkal elárasszák a világot

A kínai autók eladásai a világon szinte mindenhol gyorsan nőnek, kivéve magát Kínát, amely egyben a világ legnagyobb autópiaca is. Itt az újautó-eladások májusban 22 százalékkal, 1,5 millió járműre estek vissza az előző év azonos hónapjához képest. Ez volt a nyolcadik egymást követő hónap, amikor éves összevetésben csökkenést mértek – írta meg a The Wall Street Journal pénteken a Kínai Személyautó-szövetség adataira hivatkozva.

Az új autók exportja, az innováció és az európai beruházások válhatnak a kínai autóipar fő kapaszkodóivá / Fotó: NurPhoto via AFP

Az év eddigi részében a kínai autóeladások csaknem 20 százalékkal maradnak el a tavalyitól, ami rontja az ország vezető autógyártóinak nyereségét.

A hazai nehézségek arra késztetik az autógyártókat, hogy még agresszívebben terjeszkedjenek külföldön. A kínai autóipar májusban 784 ezer autót szállított külföldre a szövetség szerint, 75 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A csökkenő újautó-eladások hátterében geopolitika és kormányzati döntések egyaránt állnak

Januárban Peking megfelezte a hálózatról tölthető járművekre vonatkozó adómentességet, és csökkentette az elektromos autó vásárlásához kapcsolódó, régi autó beszámításakor járó támogatásokat, ami visszavetette az elektromosautó-eladásokat. Márciusban aztán az iráni háború miatt emelkedő benzinárak a hagyományos meghajtású autók értékesítését is gyengítették.

Sok fogyasztó már eleve óvatos volt a nagyobb értékű vásárlásokkal, miután a kínai gazdaságban defláció lépett fel, és magas az ifjúsági munkanélküliség. A kínai kiskereskedelmi forgalom áprilisban mindössze 0,2 százalékkal nőtt, ami több mint három éve a leglassabb ütem.

Stella Li, a BYD, Kína legnagyobb autógyártójának ügyvezető alelnöke szerint sürgősen tenniük kell azért, hogy újraépítsék a fogyasztói bizalmat.

Bukdácsol otthon a kínai autógyártók szekere

Az innovációra helyezett hangsúly változást jelent a korábbi évek árcsökkentéseihez képest, amelyek a BYD látványos növekedését hajtották. A kínai kormány tavaly fellépett az elektromosautó-iparban túlzottnak ítélt versennyel szemben, attól tartva, hogy az árháború károsítja a beszállítókat és hozzájárul a deflációs hangulathoz.