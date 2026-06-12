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BYD

A kínai autógyártók külföldre menekülnek, egyre több az okuk arra, hogy az új autókkal elárasszák a világot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kínai autópiac látványos lassulása egyre nagyobb nyomást helyez a hazai gyártókra a külföldi terjeszkedésre. A BYD és más kínai autógyártók külföldi terjeszkedéssel próbálják fenntartani növekedésüket. A gyenge belföldi kereslet, a csökkentett támogatások és az árháború után az új autók exportja, az innováció és az európai beruházások válhatnak a kínai autóipar fő kapaszkodóivá.
Németh Anita
2026.06.12, 18:02
Frissítve: 2026.06.12, 18:13

A kínai autók eladásai a világon szinte mindenhol gyorsan nőnek, kivéve magát Kínát, amely egyben a világ legnagyobb autópiaca is. Itt az újautó-eladások májusban 22 százalékkal, 1,5 millió járműre estek vissza az előző év azonos hónapjához képest. Ez volt a nyolcadik egymást követő hónap, amikor éves összevetésben csökkenést mértek – írta meg a The Wall Street Journal pénteken a Kínai Személyautó-szövetség adataira hivatkozva.

Chinese Auto Export Soared az újautók exportja, az innováció és az európai beruházások válhatnak a kínai autóipar fő kapaszkodóivá.
Az új autók exportja, az innováció és az európai beruházások válhatnak a kínai autóipar fő kapaszkodóivá / Fotó: NurPhoto via AFP

Az év eddigi részében a kínai autóeladások csaknem 20 százalékkal maradnak el a tavalyitól, ami rontja az ország vezető autógyártóinak nyereségét.

A hazai nehézségek arra késztetik az autógyártókat, hogy még agresszívebben terjeszkedjenek külföldön. A kínai autóipar májusban 784 ezer autót szállított külföldre a szövetség szerint, 75 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A csökkenő újautó-eladások hátterében geopolitika és kormányzati döntések egyaránt állnak

Januárban Peking megfelezte a hálózatról tölthető járművekre vonatkozó adómentességet, és csökkentette az elektromos autó vásárlásához kapcsolódó, régi autó beszámításakor járó támogatásokat, ami visszavetette az elektromosautó-eladásokat. Márciusban aztán az iráni háború miatt emelkedő benzinárak a hagyományos meghajtású autók értékesítését is gyengítették.

Sok fogyasztó már eleve óvatos volt a nagyobb értékű vásárlásokkal, miután a kínai gazdaságban defláció lépett fel, és magas az ifjúsági munkanélküliség. A kínai kiskereskedelmi forgalom áprilisban mindössze 0,2 százalékkal nőtt, ami több mint három éve a leglassabb ütem.

Stella Li, a BYD, Kína legnagyobb autógyártójának ügyvezető alelnöke szerint sürgősen tenniük kell azért, hogy újraépítsék a fogyasztói bizalmat.

Bukdácsol otthon a kínai autógyártók szekere

Az innovációra helyezett hangsúly változást jelent a korábbi évek árcsökkentéseihez képest, amelyek a BYD látványos növekedését hajtották. A kínai kormány tavaly fellépett az elektromosautó-iparban túlzottnak ítélt versennyel szemben, attól tartva, hogy az árháború károsítja a beszállítókat és hozzájárul a deflációs hangulathoz.

Az első negyedévben tehát sok kínai autógyártó évek óta a legrosszabb eredményeiről számolt be.

A Szegeden autógyárat építő BYD nettó nyeresége nagyjából a felére, 590 millió dollárnak megfelelő összegre esett, ami 2022 közepe óta a legalacsonyabb szint.

A BYD technológiai bejelentésekkel igyekezett élénkíteni az üzletet, például ötperces villámtöltéssel, hosszú akkumulátorgaranciákkal, valamint azzal az ígérettel, hogy átvállalja a God’s Eye vezetéstámogató rendszere által okozott balesetek költségeit.

A külpiacokban reménykednek a kínai autógyártók

A helyi piac gyengélkedését a kínai autógyártók az export felgyorsításával próbálják ellensúlyozni. Például Vang Csuan-fu, a BYD alapítója a vállalat keddi éves közgyűlésén azt a célt tűzte ki, hogy a cég öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává váljon.

  • Az Egyesült Államok azon kevés országok közé tartozik, ahová nem tódulnak a kínai autók. 
  • Ott ugyanis a kormányzat magas vámokkal és más korlátozásokkal igyekszik távol tartani ezeket a járműveket. 
  • Sőt, hétfőn a Pentagon felvette a BYD-t és a NIO-t arra feketelistára, amelyre a kínai hadsereghez köthető cégeket teszik. 
  • Ezzel kizárták őket abból, hogy az amerikai védelmi minisztériumnak dolgozzanak. 
  • A vállalatok visszautasították ezt a minősítést, szerintük tévesen kerültek fel a listára.

Máshol a kínai járműexport gyors növekedése aggodalmat keltett, és kereskedelmi korlátozó intézkedésekhez vezetett. A kínai autógyártók erre gyárépítésekkel és vegyesvállalatok létrehozásával reagáltak, különösen Európában, a BYD például Magyarországon.

Óriáshajók indulnak Kínából, ezrével hozzák az elektromos autókat: Magyarországra is jut bőven – videón a 200 méteres Jisu Fortune

Nagy mennyiségben szállítja Európába járműveit a Geely. A kínai autógyártó óriáshajók segítségével hajtja végre a szállításokat. A rivális BYD ugyanezt teszi.

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