Kiderült miért és mennyire keresik a világban az uniós élelmiszereket – az árversenyben kár is beszállni

Az Európai Unióban előállított élelmiszerek már több közösségen kivüli, úgynevezett harmadik ország fogyasztási szokásaiba is szervesen beépültek. Az Egyesült Arab Emírségek városi lakosságának 58 százaléka, az Egyesült Királyságban pedig a megkérdezettek fele legalább hetente vásárol vagy fogyaszt uniós eredetű élelmiszert, illetve italt – derül ki az Európai Bizottság július 22-én közzétett Flash Eurobarometer-felméréséből. Más piacokon viszont még jóval kisebb az európai élelmiszerek jelenléte.

Az unió legnagyobb külpiacain az uniós élelmiszerek nem rughatnak labdába az árversenyben, viszont a minőség és megbízhatóság, illetve ezek egyértelműsítésével jelentős piacokhoz juthatnak Fotó: Vémi Zoltán

Mexikóban például a fogyasztók 27, Japánban 28 százaléka vásárol hetente uniós élelmiszert vagy italt. Brüsszel szerint ez nemcsak lemaradást, hanem jelentős növekedési tartalékot is jelent az európai exportőröknek.

Élelmiszer: a minőség az európai termékek legnagyobb előnye

A felmérés tizenegy fontos külpiacot vizsgált: Kínát, Indiát, Indonéziát, Japánt, Mexikót, Szaúd-Arábiát, Dél-Koreát, Thaiföldet, az Egyesült Arab Emírségeket, az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat. Valamennyi országban a minőség bizonyult az uniós termékek vásárlását leginkább meghatározó szempontnak.

Ez különösen kedvező az európai agrár- és élelmiszeripar számára, amely a tömegtermékek piacán gyakran nem tud árban versenyezni az alacsonyabb költségű beszállítókkal. Ugyanakkor magasabb áron is értékesíthetók:

a minőségi,

biztonságos,

fenntartható módon előállított,

illetve földrajzi eredethez kötött termékek.

Emelkedett az uniós minőségrendszerek ismertsége is. Egyre több külföldi vásárló találkozott már az európai ökológiai jelöléssel, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel, valamint az „Enjoy, it’s from Europe!” kampánnyal.

A Bizottság ugyanakkor elismerte, hogy a vásárlók még nem minden esetben értik pontosan, milyen garanciákat képviselnek ezek a jelölések.

Az uniós termékek megítélése a magyar exportőröknek is lehetőséget kínálhat, különösen a borok, szeszes italok, feldolgozott húsok, mézek, fűszerek és más, eredetvédelemmel vagy jól azonosítható regionális karakterrel rendelkező termékek esetében. A felmérés alapján ugyanis a külpiaci siker egyik kulcsa nem pusztán az európai eredet feltüntetése, hanem annak világos bemutatása, hogy ez milyen minőségi többletet jelent.