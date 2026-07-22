Román és bolgár termés szorongathatja meg a magyar napraforgópiacot, a repce ára is visszaesett

Növekvő globális termelés és bővülő készletek határozhatják meg az olajnövények piacát a 2026/2027-es gazdasági évben. A kínálat leglátványosabban a napraforgómagnál emelkedhet, de a szója és repce esetében is a korábbinál nagyobb mennyiség kerülhet a piacra. Ez mérsékelheti az árak emelkedési lehetőségét, miközben a termelők jövedelmezőségét Magyarországon az időjárás, a termésátlagok és a betakarításkori árfolyamok egyaránt meghatározzák.

A magyar piacra még begyűrűzhet a fekete-tengeri válság okozta áremelkedés, de július közepén a repce még a tavalyinál alacsonyabb áron talált gazdára Fotó: Lorko David

Az AKI Gabona és ipari növények című kiadványa szerint július második hetében az ipari napraforgómag áfa és szállítási költség nélküli termelői ára átlagosan 202,1 ezer forint volt tonnánként. Ez 2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ugyanakkor 9 százalékkal alacsonyabb volt az előző hetinél.

A két fő napraforgótípus között jelentős árkülönbség alakult ki. A magas olajsavtartalmú, úgynevezett HO-napraforgómagot 222,7 ezer forintért, a nagy olajtartalmú, LO-típust 198,3 ezer forintért vásárolták tonnánként a feldolgozók és a kereskedők. A HO-termény így több mint 24 ezer forintos felárral forgott.

Kétmillió tonnás magyar napraforgótermést várnak

Az Oil World előrejelzése szerint a világ napraforgómag-termése a 2026/2027-es gazdasági évben elérheti a 63,4 millió tonnát, ami mintegy 10 százalékos növekedés lenne. A felhasználás ennél valamivel lassabban, 7 százalékkal, 62,2 millió tonnára emelkedhet. Ennek következtében a zárókészlet 28 százalékkal, 6 millió tonnára bővülhet.

Az Európai Unióban az Expana 10,2 millió tonnás termést vár, 8 százalékkal többet a tavalyinál. A régió kínálatát elsősorban Románia és Bulgária erősítheti: előbbiben 27 százalékkal, 2,3 millió tonnára, utóbbiban 30 százalékkal, 2 millió tonnára nőhet a kibocsátás. Franciaországban 1,6 millió tonnás, 13 százalékos növekedést mutató terméssel számolnak.

Magyarországon az Expana szakértői ugyancsak 2 millió tonna napraforgómagot jeleznek előre. A jelentős román és bolgár kínálat ugyanakkor erős versenyt teremthet a térségben, különösen akkor, ha a várható termés ténylegesen piacra kerül, és a fekete-tengeri szállításokban nem következik be tartós fennakadás.