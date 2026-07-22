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Instagram
Facebook Messenger
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Vigyázat: megint akadozik a Facebook és a Messenger, egy hónapja is pont így kezdődött a leállás

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Gergely Máté
2026.07.22, 14:34
Frissítve: 2026.07.22, 14:50

Alig egy hónapja, hogy több órára leálltak a Meta alkalmazásai, most újból ugyanez a helyzet: a Facebook, a Messenger és az Instagram is elérhetetlenné vált felhasználók százainál. Az ilyen problémákat figyelő Downdetector szerint több százan jelentettek bejelentkezési problémákat mindhárom alkalmazásnál.

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Fotó: Samuel Boivin

Ahogy múltkor is, a leállás most sem mindenki egyszerre tapasztalja, van, akinél egyáltalán nincs semmilyen probléma. A cikk írása közben is a Facebook elérhetősége állandóan változik platformtól függeltenül, a Messenger viszont többeket is kidobott és nem lehetséges a visszalépés. Legutóbb is ez csak azután volt újra lehetséges, miután elhárították a problémát.

A június 12-i leállás pontos okát a Meta később sem hozta nyilvánosságra. A vállalat akkor mindössze annyit közölt, hogy tud a problémáról, és dolgozik a szolgáltatások helyreállításán. 

A Facebooknál a bejelentések száma a csúcson meghaladta a 113 ezret, az Instagramnál pedig megközelítette a 10 ezret, majd néhány órán belül meredeken csökkenni kezdett.

A Meta üzleti szolgáltatásainak állapotjelző oldala közben egyszerre mutatott hibát a Facebook hirdetéskezelőjénél, az Instagram üzenetküldési felületénél, a Messenger platformjánál és a WhatsApp üzleti rendszerénél. Mivel több, egymással összekapcsolt szolgáltatás ugyanabban az időben vált elérhetetlenné, valószínűleg valamelyik közösen használt háttérrendszer hibásodhatott meg. A vállalat ezt nem erősítette meg, részletes műszaki beszámoló pedig nem jelent meg az incidensről.

A mostani tünetek hasonlóak: a felhasználókat a rendszer kijelentkezteti, miközben az újbóli bejelentkezés és a tartalmak betöltése is akadozik. Ez alapján ismét 

  • az azonosítást, 
  • a felhasználói munkameneteket 
  • vagy az alkalmazások közötti adatforgalmat kezelő közös háttérszolgáltatás zavara állhat a leállás mögött. 

Ez egyelőre csak a tapasztalt hibajelenségekből levont következtetés, a Meta a mostani üzemzavar okáról sem adott hivatalos tájékoztatást.

A részleges leállás magyarázhatja azt is, hogy a probléma nem minden felhasználónál és nem minden eszközön egyszerre jelentkezik. A Meta alkalmazásai világszerte számos adatközpontot és kiszolgálórendszert használnak, ezért egy adott háttérszolgáltatás vagy régió hibája csak a felhasználók egy részét érintheti. Ugyanennek tudható be, hogy a Facebook egyik pillanatban még betölt, később viszont ismét elérhetetlenné válik, miközben a Messengerbe egyáltalán nem lehet visszalépni.

Pár napja is volt Facebook-leállás

Néhány nappal korábban már volt egy kisebb fennakadás, akkor a Facebook webes felülete vált elérhetetlenné vasárnap délelőtt. A telefonos alkalmazás működött, a számítógépről bejelentkező felhasználókat viszont rendszerhibára hivatkozó üzenet fogadta. A Downdetectoron fél tíz körül emelkedett meg látványosan a hibajelzések száma, miközben az Instagram, a Messenger és a WhatsApp használatában nem jelentkezett hasonló probléma. 

A panaszok alapján a hiba akkor elsősorban a Facebook böngészős változatát és a bejelentkezést érintette. A mostani üzemzavar ennél szélesebb körűnek tűnik, mivel egyszerre több Meta-alkalmazásnál is hozzáférési gondokról számolnak be.

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