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Új csúcson a gázár – Európa már fizeti a közel-keleti konfliktus árát

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Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő konfliktus miatt. A befektetők attól tartanak, hogy a Hormuzi-szoros körüli feszültség fennakadásokat okozhat a globális LNG-szállításokban, ami felfelé hajtja a földgáz árát az európai piacokon.
VG
2026.07.20, 11:28

Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt, amely egyebek mellett a Hormuzi-szoroson áthaladó globális tengeri gázszállításokat is jelentősen befolyásolja – írja az MTI.

Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár
Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár/Fotó: MR.Zanis / Shutterstock

A gázár 2022. március 7-én rekordszinten állt

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, augusztusi jegyzésében 4,30 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 59,86 euróba került röviddel fél tíz előtt. A gázjegyzés egy éve 32,18 eurón, két éve 30,12 eurón zárt. A gázár 2022. március 7-én rekordszinten állt, akkor 345 eurón jegyezték áprilisi határidőre.

Az amerikai-iráni konfliktus legújabb eszkalációja július 8-án kezdődött. Washington és Teherán közötti memorandum aláírása óta először az amerikai erők több csapást mértek iráni területekre, válaszul egy kereskedelmi hajó elleni támadásra a Hormuzi-szorosban. Ugyanezen a napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette a tűzszünet végét Iránnal. Válaszul Teherán csapásokat indított amerikai célpontok ellen a Közel-Keleten, köztük:

  • Bahreinben, 
  • Jordániában, 
  • Katarban, 
  • Kuvaitban, 
  • az Egyesült Arab Emírségekben 
  • és Ománban.
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