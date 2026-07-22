Történelmi nap a magyar gázellátásban: még soha nem érkezett ennyi gáz Romániából Magyarországra

Ma 7,7 millió köbméter földgáz indul Romániából Magyarország felé az Arad–Szeged gázvezetéken keresztül – ez a román országos szállítási rendszerirányító, a Transgaz adatai szerint minden idők legnagyobb rögzített mennyisége – írja az Economedia.

Ma 7,7 millió köbméter földgáz indul Romániából Magyarország felé/Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Románia még nagyobb mennyiségű gázt tud majd továbbítani

A korábbi rekordot e hónap elején mérték: akkor napi 7,5 millió köbméter haladt át a vezetéken. Júliusig a történelmi csúcs 7,2 millió köbméter volt.

Fontos megjegyezni, hogy a Transgaz és magyar partnere, az FGSZ nemrég befejezte azokat a fejlesztéseket, amelyek lehetővé teszik az Arad–Szeged gázvezeték tranzitkapacitásának évi több mint 4 milliárd köbméterre történő növelését. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Románia még nagyobb mennyiségű gázt tud majd továbbítani a szomszédos országok felé.

A két szállítási rendszerüzemeltető emellett kiegészítő megállapodást írt alá a csanádpalotai határkeresztező pontra vonatkozó együttműködéshez. Ennek értelmében 2026. április 1-jétől a két ország közötti szállítási kapacitás mindkét irányban 320 ezer köbméter/órára nő, ami 3,2 százalékos bővülést jelent. Ez napi mintegy 240 ezer köbméterrel több gáz szállítását teszi lehetővé.

Ezeknek a fejlesztéseknek kettős céljuk van.

Egyrészt előkészítik az infrastruktúrát a Fekete-tengeri földgáz fogadására, amely várhatóan jövő évtől kezd jelentős mennyiségben piacra kerülni, és amelynek nagy részét exportálhatják.

Másrészt lehetőséget teremtenek arra, hogy Magyarország több gázt hozzon be Törökországból vagy Görögországból Románián keresztül.

Magyarország továbbra is erősen függ a gázimporttól

A mostani 7,7 millió köbméter teljes egészében Románia területén áthaladó tranzitgáz. Magyarország importgázának jelentős része ugyanis Románián, illetve Szerbián keresztül (a Bulgária felől érkező útvonalon) jut el az országba. Magyarország továbbra is erősen függ a gázimporttól. A végső forrás jelenleg nagyrészt a Gazprom, mivel Budapest és Moszkva hosszú távú gázszállítási együttműködésben áll.

A román nemzeti gázinfrastruktúra-fejlesztési terv szerint az Arad–Szeged összeköttetés kapacitását tovább növelnék, évi több mint 5 milliárd köbméterre. A Transgaz hosszabb távú tervei szerint ezek a fejlesztések a 2027-es időszakra készítik fel a rendszert, amikor a Fekete-tengeri gáz nagy mennyiségben beléphet a hálózatba. Ez Romániát olyan országból, amely elsősorban saját fogyasztását fedezi, regionális nettó gázexportőrré alakíthatja.