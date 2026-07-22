Küszöbön az újabb olajárrobbanás: öthetes csúcson a Brent, miután a jemeni húszik blokádot hirdettek a Vörös-tenger kijáratára
A nyersolajárak szerdán délelőtt tovább emelkedtek, mivel az Egyesült Államok és Irán közötti kiújult ellenségeskedés csak nem akar csillapodni. Ráadásul most már a jemeni húszik is beszállnak a háborúba.
Nincs megállás, egyre drágább a nyersolaj
Magyar idő szerint reggel fél 9 körül a Brent nyersolaj ára hordónként már 93,94 dollár volt, ami 3,2 százalékos emelkedést jelent az előző kereskedési naphoz képest, míg a West Texas Intermediate hordója 87,07 dolláron cserélt gazdát, ami szintén 3,2 százalékos emelkedést jelent.
Mindkét referenciaérték öthetes csúcson van, és folyamatosan emelkedik a július 4-i lokális mélypont óta.
Az árak legutóbbi megugrását a legújabb amerikai légicsapások okozták, melyeket szerdára virradóra hajtották végre iráni célpontok ellen. Zsinórban már a 11. egymást követő éjszakán folytatódott a csapások sorozata. Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) szerint az amerikai erők „iráni katonai műveleti központokat, tengeri eszközöket, repülőgép-hangárokat, dróntároló létesítményeket és logisztikai infrastruktúrát” vettek célba, hogy csökkentsék Irán képességét a kereskedelmi hajózás fenyegetésére.
A Centcom azt állítja, hogy Irán több mint 30 kereskedelmi hajót támadott meg az elmúlt három hónapban, de ennek ellenére azt állítja, hogy a vízi út továbbra is nyitva áll a kereskedelmi forgalom előtt. Az olajpiacok, és a hajókat biztosító társaságok azonban vajmi keveset törődnek az Egyesült Államok állításaival, sokkal fontosabbak számukra valós tapasztalataik.
A legutóbbi amerikai támadásokra azután került sor, hogy Kuvait iráni drónokat fogott el saját területén.
Az igazi fenyegetés a Vörös-tengerre irányul
Az igazi fenyegetés azonban a Vörös-tengerről érkezik, mivel az Irán által támogatott jemeni húszik blokádot hirdettek a tenger kijáratát képező Bab el-Mandeb-szorosra, azzal fenyegetőzve, hogy célba veszik a szoroson áthaladni kívánó, szaúdi nyersolajat szállító hajókat. Természetesen a másik kijárat, azaz a Szuezi-csatorna attól még működőképes marad, ám a déli kijárat lezárása hatalmas torlódásokhoz vezethet, és rengeteg hajót kényszerítene kerülőútra.
Szaúd-Arábia ugyanis egyre inkább a vörös-tengeri exportútvonalakra hagyatkozik, mióta Irán a Hormuzi-szoros hajóforgalmát fenyegeti. A Bab el-Mandebnél bekövetkező bármilyen zavar jelentősen növelné a nyomást az öböl menti olajtermelőkön, mivel tovább csökkentené a potenciális alternatív exportútvonalak számát.
Három szaúdi olajszállító tanker állítólag kedden már vissza is fordult a szorostól, miután a húszik meghirdették a blokádot.
Jelenleg elkeserítően kevés jel mutat valamiféle diplomáciai előrelépés felé, sőt Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a katonai műveletek valószínűleg fokozódni fognak, és kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak jelenleg "nem áll érdekében" a tárgyalások felvétele.
Eközben vegyes amerikai készletadatok kerültek napvilágra, az API jelentése szerint az amerikai nyersolajkészletek a múlt héten nőttek, míg a benzinkészletek csökkentek. Egyelőre azonban a geopolitika és a közel-keleti konfliktus marad az olajpiacok fő mozgatórugója, a kockázat folyamatosan növekszik.